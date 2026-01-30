MLB》前道奇「克蕭御用」2冠鐵捕找到新東家！加盟大都會延續生涯

克蕭與巴恩斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕36歲資深捕手巴恩斯（Austin Barnes）在去年5月中旬遭道奇指定讓渡（DFA）後被釋出，之後轉戰世仇巨人又面臨相同命運，如今他找到新東家，以小聯盟合約加盟大都會，延續職棒生涯。

巴恩斯生涯在道奇拿下2冠，是塞揚名投克蕭（Clayton Kershaw）的「御用鐵捕」，11年大聯盟生涯累積612場出賽，合計1516打數敲338安、有35轟，進帳162分打點，打擊三圍.223/.322/.338，攻擊指數0.660。道奇在去年5月中旬拉上季前農場頭號大物的拉辛（Dalton Rushing），也和巴恩斯分道揚鑣。

小聯盟約加盟巨人後，巴恩斯在3A只有10場出賽，累積33打數僅敲出7安、貢獻2分打點，打擊三圍.212/.297/.212，表現相當低迷。之後巨人撿走被雙城釋出的前道奇大物捕手卡塔亞（Diego Cartaya），又將巴恩斯釋出，他也待業至球季結束，如今以小聯盟約加盟大都會。

《MLBTR》分析，大都會在大聯盟的捕手位置，已經確定由阿瓦瑞茲（Francisco Álvarez）與托倫斯（Luis Torrens）兩人輪替，去年剛初登大聯盟的大齡菜鳥森格（Hayden Senger）雖然在40人名單內，但仍有下放權，因此可能會被放在3A當深度選項，預計巴恩斯也會跟他一起前往3A待命。

