自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》前道奇「克蕭御用」2冠鐵捕找到新東家！加盟大都會延續生涯

2026/01/30 07:59

克蕭與巴恩斯。（資料照）克蕭與巴恩斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕36歲資深捕手巴恩斯（Austin Barnes）在去年5月中旬遭道奇指定讓渡（DFA）後被釋出，之後轉戰世仇巨人又面臨相同命運，如今他找到新東家，以小聯盟合約加盟大都會，延續職棒生涯。

巴恩斯生涯在道奇拿下2冠，是塞揚名投克蕭（Clayton Kershaw）的「御用鐵捕」，11年大聯盟生涯累積612場出賽，合計1516打數敲338安、有35轟，進帳162分打點，打擊三圍.223/.322/.338，攻擊指數0.660。道奇在去年5月中旬拉上季前農場頭號大物的拉辛（Dalton Rushing），也和巴恩斯分道揚鑣。

小聯盟約加盟巨人後，巴恩斯在3A只有10場出賽，累積33打數僅敲出7安、貢獻2分打點，打擊三圍.212/.297/.212，表現相當低迷。之後巨人撿走被雙城釋出的前道奇大物捕手卡塔亞（Diego Cartaya），又將巴恩斯釋出，他也待業至球季結束，如今以小聯盟約加盟大都會。

《MLBTR》分析，大都會在大聯盟的捕手位置，已經確定由阿瓦瑞茲（Francisco Álvarez）與托倫斯（Luis Torrens）兩人輪替，去年剛初登大聯盟的大齡菜鳥森格（Hayden Senger）雖然在40人名單內，但仍有下放權，因此可能會被放在3A當深度選項，預計巴恩斯也會跟他一起前往3A待命。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中