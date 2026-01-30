自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》各分區最不容錯過6大巨星！官網記者對大谷翔平只有短短2段話

2026/01/30 10:43

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網記者雷奇（Will Leitch）撰文盤點2026年球季各分區最不容錯過的6大球星，國聯西區毫無意外正是道奇日本巨星大谷翔平，而對這位二刀流神獸的評語，雷奇只給出短短2段話。

雷奇從每分區各選出一位絕對不容錯過的球星，美聯東區別無他人，就是洋基「法官」賈吉（Aaron Judge），美中為老虎塞揚王牌史庫柏爾（Tarik Skubal），美西為運動家新星重砲柯茲（Nick Kurtz）；國聯東區為大都會強打索托（Juan Soto）、國中為海盜塞揚王牌史基斯（Paul Skenes），至於國西則是大谷翔平。

談到大谷翔平時，雷奇僅僅給出2段簡單評論，「我們...可能不需要把這弄得很複雜。他還能打出比那場『人類史上最偉大的棒球比賽』更誇張的表現嗎？不如準時收看來一探究竟。」大谷在上季國聯冠軍賽G4繳出單場「三響砲+6局10K無失分」的鬼神壯舉，幫助道奇闖進世界大賽，同時收下系列賽MVP。

大谷翔平2024季前與道奇簽下10年7億美元合約，繳出單季「54轟59盜」壯舉；上季大谷重返二刀流，敲出55轟寫生涯新高，跑回146分傲視全聯盟，打擊三圍.282/.392/.622、攻擊指數1.014；投球方面，出賽14場成績1勝1敗、防禦率2.87，47局投球送出62次三振，加入道奇前2年都奪下MVP，並幫助球隊世界大賽2連霸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中