MLB》各分區最不容錯過6大巨星！官網記者對大谷翔平只有短短2段話

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網記者雷奇（Will Leitch）撰文盤點2026年球季各分區最不容錯過的6大球星，國聯西區毫無意外正是道奇日本巨星大谷翔平，而對這位二刀流神獸的評語，雷奇只給出短短2段話。

雷奇從每分區各選出一位絕對不容錯過的球星，美聯東區別無他人，就是洋基「法官」賈吉（Aaron Judge），美中為老虎塞揚王牌史庫柏爾（Tarik Skubal），美西為運動家新星重砲柯茲（Nick Kurtz）；國聯東區為大都會強打索托（Juan Soto）、國中為海盜塞揚王牌史基斯（Paul Skenes），至於國西則是大谷翔平。

談到大谷翔平時，雷奇僅僅給出2段簡單評論，「我們...可能不需要把這弄得很複雜。他還能打出比那場『人類史上最偉大的棒球比賽』更誇張的表現嗎？不如準時收看來一探究竟。」大谷在上季國聯冠軍賽G4繳出單場「三響砲+6局10K無失分」的鬼神壯舉，幫助道奇闖進世界大賽，同時收下系列賽MVP。

大谷翔平2024季前與道奇簽下10年7億美元合約，繳出單季「54轟59盜」壯舉；上季大谷重返二刀流，敲出55轟寫生涯新高，跑回146分傲視全聯盟，打擊三圍.282/.392/.622、攻擊指數1.014；投球方面，出賽14場成績1勝1敗、防禦率2.87，47局投球送出62次三振，加入道奇前2年都奪下MVP，並幫助球隊世界大賽2連霸。

