經典賽》世界大賽G7驚天追平轟！道奇冠軍功臣無緣打委內瑞拉有原因

羅哈斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇36歲游擊老將羅哈斯（Miguel Rojas），今天在個人Instagram上宣布，將無緣代表委內瑞瑞拉征戰今年經典賽。根據外媒《El ExtraBase》透露，羅哈斯因未能通過醫療保險審核，因而無緣參賽。

《El ExtraBase》指出，羅哈斯退出名單的主要原因是無法通過醫療保險審核。考量他的傷病歷史與即將年滿37歲的年齡，保險公司拒絕承保；本屆經典賽對37歲以上球員的審核更嚴格，凡達到或即將達到該年齡者，都被列為高風險，影響出賽資格。

羅哈斯上季在季後賽8場出賽只有1發全壘打，便是G7價值連城的追平全壘打，球隊後續在延長賽驚險擊敗藍鳥，成為21世紀以來第一支連霸的大聯盟球隊。而他也在今年表示會在明年打完球員生涯最後一個球季，球團預計會在他退休後安排管理職，預計與球員發展相關。

委內瑞拉此次經典賽被分在D組，與多明尼加、荷蘭、以色列與尼加拉瓜同組，小組賽將會在邁阿密進行，目前委內瑞拉當地政局動盪，但預計仍會如期參賽。今天經典賽官方宣布，勇士阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）、釀酒人喬里歐（Jackson Chourio）、紅襪阿布瑞尤（Wilyer Abreu）與皇家賈西亞（Maikel Garcia）確定入選代表隊。

