MLB》送出潛力新秀也要換！太空人超喜歡鄧愷威、美媒分析來季定位

鄧愷威。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕巨人今天將台灣強投鄧愷威交易至太空人，換來21歲小聯盟捕手維拉洛爾（Jancel Villarroel），太空人為了清出40人名單空間，將30歲右投法蘭斯（J.P. France）指定讓渡（DFA），美媒也撰文分析鄧愷威來季定位。

鄧愷威在過去2個球季累積12場大聯盟出賽，40.2局防禦率7.30，雖然擁有23.7%三振率，但近13%的保送率與多達8次觸身球仍困擾著他。《MLBTR》分析，鄧愷威的最佳武器橫掃球，在去年的小樣本中取得很不錯的效果，且他還有下放權，可以做為先發輪值或長中繼深度選項，而在法蘭斯過去2年飽受肩膀傷勢困擾後，太空人顯然更看好鄧愷威的三振天花板。

請繼續往下閱讀...

根據《The Athletic》太空人記者羅姆（Chandler Rome）與巨人記者巴格利（Andrew Baggarly）報導，鄧愷威將在春訓中嘗試先發投手的角色，但他卡位大聯盟最直接的途徑或許是擔任長中繼。由於太空人計畫在新球季採取6人輪值，也凸顯球隊對於能負擔長局數中繼投手的需求。

巨人日前以2年合約簽下金手套外野手巴德（Harrison Bader），加上40人名單中有多達24名投手，而鄧愷威是要被指定讓渡的候選人。報導指出，顯然太空人對於鄧愷威的喜愛程度，足以讓他們願意支付微小代價，趕在其他球隊從讓渡名單中撿走他前先將他納入麾下。太空人送出的維拉洛爾是《美國棒球》農場排名第20名的新秀，上季已升上高A，打擊率0.263、攻擊指數0.699。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法