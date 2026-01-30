自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》不是先發沒關係！372轟MVP想回洋基 條紋軍還盯上道奇火球男

2026/01/30 11:27

高德施密特、寇派克。（資料照）高德施密特、寇派克。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕生涯372轟的MVP重砲高德施密特（Paul Goldschmidt）至今仍在自由市場乏人問津，先前傳出洋基有意與他再續前緣，根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導，高德施密特也有回洋基的意願。

38歲的高德施密特近2年的長打率皆創下生涯新低，但他仍是名稱職的左投殺手，上季在洋基時對面對左投攻擊指數高達0.981，右投僅0.619。先前《YES Network》記者柯瑞（Jack Curry）透露，洋基曾和高德施密特有過接觸，也進行過談判，但目前只將他視為替補角色。

《紐約郵報》資深記者海曼墜最新報導則指出，高德施密特也有興趣回到洋基，且願意接受替補角色；海曼還補充，洋基還曾考慮過外野手史雷特（Austin Slater）與葛里查克（Randal Grichuk），當成補強右打板凳的人選。

投手方面，海曼爆料，洋基在交易來馬林魚火球男維瑟斯（Ryan Weathers）之前，曾與太空人王牌左投瓦德茲（Framber Valdez）有過接觸；另外，道奇火球男寇派克（Michael Kopech）與紅人資深右投馬丁尼茲（Nick Martinez），也都是洋基曾接觸過的對象。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中