MLB》不是先發沒關係！372轟MVP想回洋基 條紋軍還盯上道奇火球男

〔體育中心／綜合報導〕生涯372轟的MVP重砲高德施密特（Paul Goldschmidt）至今仍在自由市場乏人問津，先前傳出洋基有意與他再續前緣，根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導，高德施密特也有回洋基的意願。

38歲的高德施密特近2年的長打率皆創下生涯新低，但他仍是名稱職的左投殺手，上季在洋基時對面對左投攻擊指數高達0.981，右投僅0.619。先前《YES Network》記者柯瑞（Jack Curry）透露，洋基曾和高德施密特有過接觸，也進行過談判，但目前只將他視為替補角色。

《紐約郵報》資深記者海曼墜最新報導則指出，高德施密特也有興趣回到洋基，且願意接受替補角色；海曼還補充，洋基還曾考慮過外野手史雷特（Austin Slater）與葛里查克（Randal Grichuk），當成補強右打板凳的人選。

投手方面，海曼爆料，洋基在交易來馬林魚火球男維瑟斯（Ryan Weathers）之前，曾與太空人王牌左投瓦德茲（Framber Valdez）有過接觸；另外，道奇火球男寇派克（Michael Kopech）與紅人資深右投馬丁尼茲（Nick Martinez），也都是洋基曾接觸過的對象。

