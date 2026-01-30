自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》七六人雙星聯手狂飆77分 馬克西準絕殺逆轉國王（影音）

2026/01/30 11:33

馬克西上演準絕殺。（美聯社）馬克西上演準絕殺。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人今天主場迎戰國王，雙方打到最後一刻才分勝負，最終靠著兩大明星馬克西（Tyrese Maxey）、恩比德（Joel Embiid）聯手貢獻77分、加上馬克西1.3秒準絕殺帶領下，以113比111完成逆轉。

兩隊今天前三節互有往來，國王靠著艾利斯（Keon Ellis）第三節結束前的壓哨三分，帶著4分領先進入決勝節，不過決勝節國王進攻疲軟，單節只有19分進帳給了七六人逆轉機會。

比賽最後27.3秒雙方111比111平手，德羅森（DeMar DeRozan）超前兩分失手，留給七六人絕殺機會，七六人暫停後執行最後一擊，馬克西成功跑出戰術打成「2+1」，儘管罰球失手，但依然幫助國王兩分險勝。

此戰馬克西18投12中，高效攻下全場最高40分，近日有復活跡象的恩比德也貢獻37分8籃板，兩人聯手攻下77分成為贏球功臣。

國王方面，德羅森25分、施洛德（Dennis Schroder）先發貢獻全隊最高27分，拉文（Zach LaVine）替補出賽攻下17分。

