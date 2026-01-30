NBA》火箭中鋒回老家 杜蘭特狂砍31分擊退老鷹

杜蘭特。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今日火箭對決老鷹，杜蘭特（Kevin Durant）單場31分，第三節率隊一波流帶走老鷹，中場火箭104比86成功踢館老鷹。

上半場雙方差距不大，但是兩邊命中率都偏低，火箭38.3%三分球命中率16.7%，老鷹33.3%，三分球命中率27.3%。雖然老鷹第一節靠著亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）單節10分，取得第一節的領先，但是火箭在第二節把分差要了回來，中場結束，火箭43比42領先。

易籃後火箭火力全開，單節35分，其中杜蘭特更是單節16分，比分瞬間拉大。決勝節火箭掌握大量領先優勢，最終也順利帶走比賽。

賽前森根（Alperen Sengun）被列為出戰存疑，不過今天繳出了9分13籃板的「準雙十」表現。此外，今天是卡培拉（Clint Capela）被交易後，第一次回到亞特蘭大，本場拿到10分、7籃板、5助攻的精采表現。第一節結束時，場邊大螢幕播放致敬影片，感謝他過去在老鷹的貢獻。

今天多名選手缺陣的老鷹，輸球後終止近期的四連勝，麥卡倫（CJ McCollum）替補上陣拿到全隊最高23分，亞歷山大沃克拿到次高20分。

