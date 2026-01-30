NBA》19歲佛拉格轟49分寫史詩紀錄 卻因失誤讓獨行俠飲恨

佛拉格。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕來自杜克大學的獨行俠狀元佛拉格（Cooper Flagg）、黃蜂新秀庫尼普爾（Kon Knueppel）今天互別苗頭，佛拉格轟進49分成為史上最高得分的19歲球員，但卻在最後關頭被庫尼普爾逼到發生失誤，獨行俠最終以121：123不敵黃蜂。

庫尼普爾是去年選秀第4順位進入黃蜂，憑藉優異的三分球手感，也是新人王的熱門人選，他今天就在上半場飆入5顆三分球，半場貢獻19分，跟佛拉格的25分持續對抗，雙方在此仗就一路拉鋸到第4節。

前6次三分球出手皆墨的克里斯蒂（Max Christie），在比賽結束前1分鐘投進追平三分球，黃蜂2023年選秀榜眼米勒（Brandon Miller）又用三分球還以顏色，佛拉格5秒後再投進三分彈追平，雙方打成121：121，獨行俠選擇不叫暫停，庫尼普爾卻逼到佛拉格發生傳球失誤，庫尼普爾還讓佛拉格犯規，庫尼普爾在4.1秒兩罰全進，佛拉格最後一擊失手，紀錄夜只能抱憾輸球收場。

佛拉格此仗證明狀元價值，以29投20中包括3顆三分球、罰球6罰全進，攻下生涯新高49分外帶10籃板、3助攻，也成為史上最年輕單場進帳49分的球員，無奈最後時刻的失誤，讓他成為悲情人物。

用罰球準絕殺對手的庫尼普爾，展現射手本色單場砍進8顆三分球，攻下生涯新高34分，米勒砍進23分，小波爾（LaMelo Ball）貢獻22分，布里吉斯（Miles Bridges）17分、8籃板、8助攻，團隊共轟進20顆三分球，也成為驚險在客場帶走勝利的關鍵。

