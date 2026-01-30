自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》19歲佛拉格轟49分寫史詩紀錄 卻因失誤讓獨行俠飲恨

2026/01/30 12:43

佛拉格。（路透）佛拉格。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕來自杜克大學的獨行俠狀元佛拉格（Cooper Flagg）、黃蜂新秀庫尼普爾（Kon Knueppel）今天互別苗頭，佛拉格轟進49分成為史上最高得分的19歲球員，但卻在最後關頭被庫尼普爾逼到發生失誤，獨行俠最終以121：123不敵黃蜂。

庫尼普爾是去年選秀第4順位進入黃蜂，憑藉優異的三分球手感，也是新人王的熱門人選，他今天就在上半場飆入5顆三分球，半場貢獻19分，跟佛拉格的25分持續對抗，雙方在此仗就一路拉鋸到第4節。

前6次三分球出手皆墨的克里斯蒂（Max Christie），在比賽結束前1分鐘投進追平三分球，黃蜂2023年選秀榜眼米勒（Brandon Miller）又用三分球還以顏色，佛拉格5秒後再投進三分彈追平，雙方打成121：121，獨行俠選擇不叫暫停，庫尼普爾卻逼到佛拉格發生傳球失誤，庫尼普爾還讓佛拉格犯規，庫尼普爾在4.1秒兩罰全進，佛拉格最後一擊失手，紀錄夜只能抱憾輸球收場。

佛拉格此仗證明狀元價值，以29投20中包括3顆三分球、罰球6罰全進，攻下生涯新高49分外帶10籃板、3助攻，也成為史上最年輕單場進帳49分的球員，無奈最後時刻的失誤，讓他成為悲情人物。

用罰球準絕殺對手的庫尼普爾，展現射手本色單場砍進8顆三分球，攻下生涯新高34分，米勒砍進23分，小波爾（LaMelo Ball）貢獻22分，布里吉斯（Miles Bridges）17分、8籃板、8助攻，團隊共轟進20顆三分球，也成為驚險在客場帶走勝利的關鍵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中