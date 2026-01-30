自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

經典賽》西武將放行參戰 林安可對台日大戰有個想法！

2026/01/30 12:41

林安可。（資料照，記者陳志曲攝）林安可。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕西武獅今天為3位洋將舉行入團記者會，包含入選台灣隊經典賽集訓名單的林安可，根據日本媒體《日刊體育》報導，林安可有被台灣隊放進30人名單的可能，屆時西武球團態度是放行參賽。

西武在埼玉縣所澤市的球團設施為新入團選手舉辦記者會，披上73號的林安可表示，很開心能夠加盟西武獅隊，很期待迎接春訓和球季。被問到自己的強項，林安可表示，「對長打有自信，希望能用打擊來貢獻球隊。」同時也自評個性比較害羞，「如果球迷跟我打招呼，可能反應會比較淡，但其實我是很高興的（笑）。雖然沒有特別的暱稱，請叫我『アンコー（安可）』」

談到經典賽，林安可表示想要在春訓好好調整好自己的狀態，「如果有被選上，我會努力代表台灣去表現。」日媒也詢問跟日本隊的交手，「當然很期待，非常期待，當然很想贏！」

林安可從獅隊轉戰西武，日媒也透露兩支球團未來有可能對戰，林安可表示：「如果那一天到來，我會很期待，想要穿上西武戰袍在台灣對戰統一獅。」

軟銀昨天才為徐若熙舉辦入團記者會，日媒也詢問同為太平洋聯盟的林安可，怎麼看兩人的對戰，他說，「都是台灣選手在日本交手，這對我來說很特別，我也很期待。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中