經典賽》西武將放行參戰 林安可對台日大戰有個想法！

林安可。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕西武獅今天為3位洋將舉行入團記者會，包含入選台灣隊經典賽集訓名單的林安可，根據日本媒體《日刊體育》報導，林安可有被台灣隊放進30人名單的可能，屆時西武球團態度是放行參賽。

西武在埼玉縣所澤市的球團設施為新入團選手舉辦記者會，披上73號的林安可表示，很開心能夠加盟西武獅隊，很期待迎接春訓和球季。被問到自己的強項，林安可表示，「對長打有自信，希望能用打擊來貢獻球隊。」同時也自評個性比較害羞，「如果球迷跟我打招呼，可能反應會比較淡，但其實我是很高興的（笑）。雖然沒有特別的暱稱，請叫我『アンコー（安可）』」

談到經典賽，林安可表示想要在春訓好好調整好自己的狀態，「如果有被選上，我會努力代表台灣去表現。」日媒也詢問跟日本隊的交手，「當然很期待，非常期待，當然很想贏！」

林安可從獅隊轉戰西武，日媒也透露兩支球團未來有可能對戰，林安可表示：「如果那一天到來，我會很期待，想要穿上西武戰袍在台灣對戰統一獅。」

軟銀昨天才為徐若熙舉辦入團記者會，日媒也詢問同為太平洋聯盟的林安可，怎麼看兩人的對戰，他說，「都是台灣選手在日本交手，這對我來說很特別，我也很期待。」

