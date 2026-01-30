自由電子報
NBA》布魯克斯生涯新高40分 把功勞歸功於去年輸給勇士

2026/01/30 14:59

布魯克斯生涯新高40分。（路透）布魯克斯生涯新高40分。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今日太陽與活塞的比賽，布魯克斯（Dillon Brooks）單場砍下生涯新高的40分，賽後採訪時，布魯克斯向記者表示這其實是季後賽輸給勇士的功勞。

本場布魯克斯上場33分鐘，砍下40分、8籃板、4助攻的全能表現，賽後記者會採訪，布魯克斯表示，去年在季後賽敗給勇士，讓他認為自己必須更精進：「在跟勇士隊的系列賽中，我就知道我想成為更出色的得分手，讓球隊多一個進攻點。所以，整個夏天我都在努力提升自己，交易之後，我成為更全面的得分手，獲得更多機會。」

上賽季布魯克斯還待在火箭，當時與勇士打到搶七大戰，最終不敵勇士，季後賽一輪遊。而布魯克斯在季後賽出場29.4分鐘貢獻13.3分，3.1籃板、1.3助攻。

本季布魯克斯上場31.1分鐘，場均產出21分、3.6籃板、1.8助攻，目前打出生涯年成績單，更在一哥布克（Devin Booker）因傷缺陣時挺身而出，成為太陽倚賴的進攻核心。

