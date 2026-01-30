澳網》無所不在的攝影機無窺探球員隱私 知名教練：這是學習的一部分

穆拉托格魯。（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕美國好手高芙（Coco Gauff）在澳洲網球公開賽女單8強爆冷落敗後，躲起來摔爛球拍發洩情緒，未料被場內監視器拍下，不少球員都發聲表示應該維護選手隱私才對，但網壇知名教練穆拉托格魯（Patrick Mouratoglou）倒是逆風表示，高芙應該要好好學習。

曾任小威廉絲（Serena Williams）和大坂直美教練的穆拉托格魯，談及攝影機充斥任何地點的議題，他說：「現在這已經成為比賽的一部分，網球是一場表演，因為社群媒體的關係，攝影機幾乎無所不在，當然，並沒有直接放在更衣室。」

穆拉托格魯接著說：「但是大家應該都可以注意到他們在走道走動，在球場間移動，去健身房，大家都想知道球員是如何準備比賽，他們對幕後的一切非常感興趣。」

高芙在輸球後，還看到自己摔拍的影片瘋傳，她賽後也不大開心，對此穆拉托格魯則說，「就我的觀點來看，我認為這是好事，是正面的，我理解這可能惹火高芙，但她知道攝影機無所不在，我認為這是學習的一部分。」

至於塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）先前受訪時則語帶諷刺地調侃官方，他說：「現在連找個地方發洩情緒都做不到，真的太難受，說實話，我都驚訝，現在洗澡的時候居然沒裝攝影機。」

