自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

澳網》無所不在的攝影機無窺探球員隱私 知名教練：這是學習的一部分

2026/01/30 14:45

穆拉托格魯。（資料照）穆拉托格魯。（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕美國好手高芙（Coco Gauff）在澳洲網球公開賽女單8強爆冷落敗後，躲起來摔爛球拍發洩情緒，未料被場內監視器拍下，不少球員都發聲表示應該維護選手隱私才對，但網壇知名教練穆拉托格魯（Patrick Mouratoglou）倒是逆風表示，高芙應該要好好學習。

曾任小威廉絲（Serena Williams）和大坂直美教練的穆拉托格魯，談及攝影機充斥任何地點的議題，他說：「現在這已經成為比賽的一部分，網球是一場表演，因為社群媒體的關係，攝影機幾乎無所不在，當然，並沒有直接放在更衣室。」

穆拉托格魯接著說：「但是大家應該都可以注意到他們在走道走動，在球場間移動，去健身房，大家都想知道球員是如何準備比賽，他們對幕後的一切非常感興趣。」

高芙在輸球後，還看到自己摔拍的影片瘋傳，她賽後也不大開心，對此穆拉托格魯則說，「就我的觀點來看，我認為這是好事，是正面的，我理解這可能惹火高芙，但她知道攝影機無所不在，我認為這是學習的一部分。」

至於塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）先前受訪時則語帶諷刺地調侃官方，他說：「現在連找個地方發洩情緒都做不到，真的太難受，說實話，我都驚訝，現在洗澡的時候居然沒裝攝影機。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中