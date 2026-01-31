莎巴蓮卡挑戰澳網生涯第3冠 今日賽事預告與轉播

世界球后莎巴蓮卡。（資料照，法新社）

NBA今天有3場轉播，西部第6的湖人將在客場面對東部倒數第2的巫師，西部第3的金塊將在主場迎戰西部第10的快艇，西部第8的勇士將面對東部龍頭活塞。

澳網女單決賽，世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）將對決哈薩克第5種子蕾巴金娜（Elena Rybakina），莎巴蓮卡將挑戰個人賽史第3冠。

TPBL方面，夢想家對上國王，雲豹碰上攻城獅；PLG方面，開季11連勝的領航猿碰上獵鷹。

TPVL方面，台中連莊對上桃園雲豹飛將，台鋼天鷹對上台北伊斯特。

超級300系列泰國羽球大師賽4強賽，世界排名35的台灣女將黃宥薰將碰上印度20歲選手席哈格（Devika Sihag），黃宥薰要爭取決賽門票。

另外還有UBA男子預賽、英超等賽事，敬請鎖定轉播。

NBA

08：00 湖人 VS 巫師 轉播：緯來體育

10：00 快艇 VS 金塊 轉播：緯來育樂

11：00 活塞 VS 勇士 轉播：緯來體育

澳網

09：00 雙打決賽

16：30 女單決賽

19：00 傳奇決賽

轉播：博斯運動一台、愛爾達體育1台

TPBL

14：30 國王 VS 夢想家 轉播：緯來體育、YouTube

17：00 攻城獅 VS 雲豹 轉播：MOMO TV、YouTube

PLG

17：00 領航猿 VS 獵鷹 轉播：YouTube

BWF 泰國大師賽

13：00 四強（上）

17：00 四強（下）

轉播：愛爾達體育3台

UBA 男子預賽

13：00 臺灣師大 VS 國立體大

15：00 健行科大 VS 義守大學

17：00 輔仁大學 VS 虎尾科大

19：00 台灣藝大 VS 僑光科大

轉播：愛爾達體育4台

TPVL

15：00 桃園雲豹飛將 VS 台中連莊 轉播：愛爾達體育2台、緯來育樂

18：30 台北伊斯特 VS 台鋼天鷹 轉播：愛爾達體育2台、緯來體育

英超

22：50 里茲聯 VS 兵工廠

轉播：愛爾達體育2台

