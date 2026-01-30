自由電子報
新竹超級盃3人制足球賽 澎湖五少勇奪U8盤賽組冠軍

2026/01/30 16:17

陳毓仁議長為澎湖五少接風，恭喜榮獲超級盃三對三足球賽U8組冠軍。（記者劉禹慶攝）陳毓仁議長為澎湖五少接風，恭喜榮獲超級盃三對三足球賽U8組冠軍。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕1月23日新竹第1屆超級盃3人制足球賽，由教練阮人哲領軍、中山國小葉起帆、李紹綸、林靖硯、江泰亨、馬公國小董侑學組成的澎湖五少代表隊，在U8盤賽勇奪冠軍寶座。澎湖縣議長陳毓仁今（30）日在麥當勞，為冠軍選手接風，並致贈獎助禮券。

來自台灣的阮人哲教練，應家長要求及馬公國小校長王文瑞支持下，在馬公國小設立忍者足球教室，並在澎湖連續舉辦2屆3對3足球賽，今年4月8日將舉行第3屆比賽，並擴大邀請身障朋友參加，全力推廣3對3,足球賽，同時讓喜愛足球的身障朋友，也能享受運動的快樂，不被身體缺陷所限制。

今年澎湖縣草根足球社長阮人哲，帶領澎湖五少代表隊，出發前往新竹縣參加「第一屆超級盃3對3足球比賽」，此次參加比賽孩子平均年齡7歲，參加U8組競賽，成功國小校長王天敏，得知澎湖小將們要為澎湖家鄉奮戰，特別致贈紅包贊助;

議長陳毓仁因當日另有要公，務提前搭機前往台灣本島，不克分身前往澎湖機場，幫小選手們加油打氣，仍抽空安排行程，安排1月24日比賽當日至新竹第二體育場，並致贈6000元為澎湖小將們加油鼓勵！

由於盤賽採取1日5場比賽，每1場12分鐘不休息塵戰，澎湖五少小將年齡介於7、8歲，前2場雖不幸敗北，但後3場連勝，最後逆境取得冠軍獎盃，其中董侑學更是得分王。阮人哲對於子弟兵優異表現感到驕傲，認為逆境求勝，比連戰皆捷更難能可貴。

議長致贈獎助禮券，鼓勵澎湖五少持續表現佳績。（記者劉禹慶攝）議長致贈獎助禮券，鼓勵澎湖五少持續表現佳績。（記者劉禹慶攝）

