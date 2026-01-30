自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》忠心愛克利夫蘭！ 獲55億約的拉米瑞茲談為何只想待守護者

2026/01/30 17:46

守護者33歲明星三壘手拉米瑞茲。（美聯社）守護者33歲明星三壘手拉米瑞茲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕守護者33歲明星三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）與球團簽下一紙7年1.75億美元延長合約（約新台幣55億元），直到2023年賽季，屆時年齡已經接近40歲。被問到其他球星近年簽下的大約，拉米瑞茲今天對此表示，對他來說，只能掌控自己的事情，並認為自己是「50％的多明尼加人、50％的克利夫蘭人。」

拉米瑞茲這份7年1.75億元的延長合約中，有7000萬美元是延遲支付，這些款項將在2036年開始支付。這也是守護者隊史最大的合約。拉米瑞茲的球員生涯將終身效力守護者。

「我想強調的是，是這支球團給我進入職業棒球的機會。」拉米瑞茲透過翻譯說，「我知道很多人討論這份合約的性質、以及為何會促成這份合約，有很多討論，但對我來說，留在這裡很重要。我的家人們在這裡，這裡也是我想待的地方。」

近年像是明星強打索托（Juan Soto）與大都會簽15年7.65億美元天價合約，明星外野手塔克（Kyle Tucker）在休賽季也與道奇4年2.4億美元、年薪平均6000萬美元的合約。

對於其他選手簽下大約，拉米瑞茲表示，「那些比較確實有在我腦中閃過，我的意思是，能拿到那種合約的人，真的是恭喜他們，也替他們開心、為他們喝采。但對我來說，我只能掌控自己的事情、以及對我來說真正重要的事情。而對我來說，我的願望就是留在這裡。」

「自從我在2009年簽下第一份合約開始，心中一直有這個念頭，把它當成自己的目標，希望能在這裡完成整個職業生涯。」拉米瑞茲指出，「別忘了，在我還年輕的時候（與任何球隊簽約前），被拒絕過很多次。所以，當這支球隊給我機會，我也希望能用自己的表現，回報他們在自己年輕時給我的機會。」

