擊劍》台灣女子銳劍林雨潔奪世界盃金牌 U17世界排名登第1

2026/01/30 16:54

台灣女子銳劍林雨潔奪世界盃金牌，U17世界排名登第1，成為台灣第1人。（教練李俊徵提供）台灣女子銳劍林雨潔奪世界盃金牌，U17世界排名登第1，成為台灣第1人。（教練李俊徵提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣小將林雨潔在2026年世界青少年銳劍世界盃埃及站，勇奪金牌，且U17世界排名將從第4跳升至第1，成為台灣擊劍史上首位世界第1。

世界擊劍總會青少年世界巡迴賽於2025至2026賽季共5站，分別為哥斯大黎加站、義大利站、巴林站、埃及站、杭州站，林雨潔前4站共取2金、1銅。

林雨潔在埃及站小組賽以第12種子進入單敗淘汰賽，她一路過關斬將8強強賽打敗中國選手丁曉希、4強賽力退世界排名第7烏茲別克納札諾娃（Sanam Nazarova），金牌戰再以1劍之差力退加拿大塞雷納（Serena）。至於另一位台灣中華小將林芊妘首次參賽拿下第8名。

教練李俊徵表示，林雨潔在埃及世界盃因手腕有受傷，小組表現不佳，比賽中途一度治療冰敷，靠著戰術的運用，堅強的意志力，拿下金牌實屬不易，期待她下一站杭州站及亞青、世青，能持續有好的表現，為國爭光。

