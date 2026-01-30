澳網》艾卡拉茲5盤鏖戰險勝茲維列夫！生涯全滿貫只差一步

艾卡拉茲。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕年輕世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）強忍右腿抽筋，歷經5盤大戰終以6：4、7：6（7：5）、6：7（3：7）、6：7（4：7）、7：5力退德國第3種子茲維列夫（Alexander Zverev），西班牙頭號種子首度連闖6關，挺進2026年澳洲網球公開賽男單冠軍戰。

艾卡拉茲離「生涯全滿貫」等歷史紀錄就剩最後一步，壓軸對手將是「三巨頭」最後一人塞爾維亞老將喬科維奇（Novak Djokovic）單挑義大利第2種子衛冕者辛納（Jannik Sinner）的勝方，無論屆時由誰出線，週日龍爭虎鬥都備受各界期待。

艾卡拉茲過往對戰茲維列夫，以6勝6負平分秋色， 如今拉沃中央球場狹路相逢，22歲球王全能打法開賽壓制28歲對手，第9局率先破發，順勢先馳得盤。次盤艾卡拉茲又克服2：4落後，第9局回破逼進搶7，4：5時連下3分再下一城。第3盤雙方一路拉鋸，艾卡拉茲5：4時醫療暫停，按摩右大腿後再上陣，身體狀態明顯下滑，只能切換「低跑動模式」勉強撐住，仍被發球強勢的茲維列夫連下兩城扳成平手。

戰線被逼進決勝盤， 無路可退的艾卡拉茲「回血」提升手感和速度，雖因第1個發球局失守，陷入落後被動，苦苦追趕至關鍵第10局終於回破，也把壓力丟還給茲維列夫。最終他把握機會「再見破發」，鏖戰5小時27分鐘驚險脫困，締造澳網史上第3漫長戰役，高潮起伏的過程更令拉沃中央球場球迷大呼過癮。

22歲的艾卡拉茲天賦十足，手握大滿貫6冠，包括法國公開賽、溫布頓錦標賽、美國公開賽都兩度掄元，此次澳網他不但突破連2年8強止步障礙，更率先挺進冠軍戰，只差最後1勝，就能完成史上最年輕集滿四大賽的「生涯全滿貫」，以及年紀最小的大滿貫7冠王等壯舉。

