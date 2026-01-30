MLB》看中鄧愷威的高三振率？ 外媒指太空人很重視這點

鄧愷威。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕太空人今天與巨人隊透過交易，送出小聯盟潛力捕手維拉洛爾（Jancel Villarroel），換來台灣27歲旅美右投鄧愷威。外國網站Substack平台中「The Ice Box Insider」的太空人記者施瓦布（Michael Schwab）在社群媒體X上指出，太空人隊非常重視高三振率。

鄧愷威去年在大聯盟出賽8場有7場先發，戰績2勝4敗、防禦率6.37，共投29.2局賞39次三振，K9值為11.8，丟17次保送、2次觸身球，被打擊率2成54，每局被上壘率為1.55。

「太空人隊非常重視高三振率，尤其是在牛棚。」施瓦布在X上發文指出，鄧愷威在大聯盟的數據並不出色，但在小聯盟作為牛棚表現出色。」施瓦布也提到，鄧愷威的速球不快，但有很棒的位移。

鄧愷威上季在小聯盟3A出賽26場有4場先發，戰績3勝2敗、防禦率3.63，共投57局賞89次三振，K9值為14.1，丟22次保送、5次觸身球，被打擊率僅1成97，每局被上壘率為1.12。

The Astros are trading for Kai-Wei Teng from the Giants, per reports. Astros really emphasizing higher strikeout percentage especially in the bullpen.



His number in the majors weren’t great in 2025 but pitched strong in the minors out of the bullpen.pic.twitter.com/y0Y9sWMTXp — Michael Schwab （@michaelschwab13） January 30, 2026

