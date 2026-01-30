MLB》看中鄧愷威的高三振率？ 外媒指太空人很重視這點

鄧愷威。（資料照，路透）
〔體育中心／綜合報導〕太空人今天與巨人隊透過交易，送出小聯盟潛力捕手維拉洛爾（Jancel Villarroel），換來台灣27歲旅美右投鄧愷威。外國網站Substack平台中「The Ice Box Insider」的太空人記者施瓦布（Michael Schwab）在社群媒體X上指出，太空人隊非常重視高三振率。
鄧愷威去年在大聯盟出賽8場有7場先發，戰績2勝4敗、防禦率6.37，共投29.2局賞39次三振，K9值為11.8，丟17次保送、2次觸身球，被打擊率2成54，每局被上壘率為1.55。
請繼續往下閱讀...
「太空人隊非常重視高三振率，尤其是在牛棚。」施瓦布在X上發文指出，鄧愷威在大聯盟的數據並不出色，但在小聯盟作為牛棚表現出色。」施瓦布也提到，鄧愷威的速球不快，但有很棒的位移。
鄧愷威上季在小聯盟3A出賽26場有4場先發，戰績3勝2敗、防禦率3.63，共投57局賞89次三振，K9值為14.1，丟22次保送、5次觸身球，被打擊率僅1成97，每局被上壘率為1.12。
The Astros are trading for Kai-Wei Teng from the Giants, per reports. Astros really emphasizing higher strikeout percentage especially in the bullpen.— Michael Schwab （@michaelschwab13） January 30, 2026
His number in the majors weren’t great in 2025 but pitched strong in the minors out of the bullpen.pic.twitter.com/y0Y9sWMTXp