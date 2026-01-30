澳網》5盤大戰15勝1負！強心臟艾卡拉茲透露贏球秘訣

艾卡拉茲。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕當今世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）克服抽筋及瀕臨落敗等多重壓力，激戰5小時27分鐘力退德國第3種子茲維列夫（Alexander Zverev），戲劇性首闖澳洲網球公開賽男單冠軍戰，強心臟的 西班牙頭號種子賽後透露，贏球秘訣就在於保持場上信心。

「始終相信自己！」艾卡拉茲卡第3盤右大腿不適，醫療暫停後狀態大幅下滑，但他咬緊牙關苦撐到決勝盤，更從3：5上演出絕地大反撲，一口氣連趕4局，通過賽史最漫長的4強鏖戰考驗，贏球當下他欣喜若狂倒在地上，賽後受訪時透露，如何完成5盤大戰15勝1負的驚人戰績，「我總是說，無論你身處困境或者經歷什麼，都必須相信自己。我在第3盤中段陷入困境，就體能而言，這絕對是職業生涯最艱苦的比賽之一。」

這場史詩級的勝利中，艾卡拉茲網前得分率高達78%，「我經歷過類似場面，知道該怎麼做，必須全力以赴，很高興完成。我奮戰到最後一刻，不斷提醒自己仍有機會，並為第5盤的拼搏和逆轉感到無比自豪。」他也感謝拉沃中央球場觀眾熱情支持，才能首度在墨爾本公園打進決賽，「這是我一直夢寐以求的，我渴望爭奪冠軍，狀態也不斷提升，但若沒有球迷的支持和鼓勵，不可能站在這裡。」

坐擁大滿貫6冠的艾卡拉茲，以22歲又258天榮膺史上最年輕晉級全部四大賽男單決戰，離集滿「生涯全滿貫」等歷史紀錄就剩最後一步，週日爭冠對手將是塞爾維亞老將喬科維奇（Novak Djokovic）單挑義大利第2種子衛冕者辛納（Jannik Sinner）的勝方。

