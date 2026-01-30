日職》剛成「本土洋將」、生涯195轟的索托扛羅德隊長 監督說明原因

索托。（取自羅德隊官方社群媒體Ｘ）

〔體育中心／綜合報導〕剛成為日職「本土洋將」的波多黎各籍好手索托（Neftali Soto），千葉羅德今天宣布，索托擔任新賽季的羅德隊長。日媒《體育報知》報導，這是自1998年的法蘭柯（Julio Franco）後，再度有外國人擔任羅德隊長。

索托上季出賽102場，交出13轟、44分打點，打擊率2成30、整體攻擊指數（OPS）為0.693都是日職生涯新低。而旅日8年、NPB生涯195轟的索托，去年季中取得國內自由球員資格，成為日職「本土洋將」，今年起不再受外籍選手的名額限制。

請繼續往下閱讀...

《日刊體育》報導，往年都是春訓途中才加入球隊訓練的索托，今年將從春訓第一天就投入。索托透過球團表示，「希望能為球隊的勝利做出最大的貢獻，並度過一個最棒的賽季。全隊要共同懷抱『一定要拿下優勝』的目標，從春訓開始好好做準備。」

羅德新任監督大村三郎今天在宮崎機場受訪表示，自己有一直在觀察，索托會帶中生代、年輕選手去吃飯，也會教他們打擊，「讓我心想『這就是隊長阿』。」

《日刊體育》提到，索托在隊友們之前被稱為「索托老師」，野手們會在比賽前向他請教打擊建議，連當家左投小島和哉向他學習打者心理，並活用在投球上。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法