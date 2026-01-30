自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》剛成「本土洋將」、生涯195轟的索托扛羅德隊長 監督說明原因

2026/01/30 20:31

索托。（取自羅德隊官方社群媒體Ｘ）索托。（取自羅德隊官方社群媒體Ｘ）

〔體育中心／綜合報導〕剛成為日職「本土洋將」的波多黎各籍好手索托（Neftali Soto），千葉羅德今天宣布，索托擔任新賽季的羅德隊長。日媒《體育報知》報導，這是自1998年的法蘭柯（Julio Franco）後，再度有外國人擔任羅德隊長。

索托上季出賽102場，交出13轟、44分打點，打擊率2成30、整體攻擊指數（OPS）為0.693都是日職生涯新低。而旅日8年、NPB生涯195轟的索托，去年季中取得國內自由球員資格，成為日職「本土洋將」，今年起不再受外籍選手的名額限制。

《日刊體育》報導，往年都是春訓途中才加入球隊訓練的索托，今年將從春訓第一天就投入。索托透過球團表示，「希望能為球隊的勝利做出最大的貢獻，並度過一個最棒的賽季。全隊要共同懷抱『一定要拿下優勝』的目標，從春訓開始好好做準備。」

羅德新任監督大村三郎今天在宮崎機場受訪表示，自己有一直在觀察，索托會帶中生代、年輕選手去吃飯，也會教他們打擊，「讓我心想『這就是隊長阿』。」

《日刊體育》提到，索托在隊友們之前被稱為「索托老師」，野手們會在比賽前向他請教打擊建議，連當家左投小島和哉向他學習打者心理，並活用在投球上。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中