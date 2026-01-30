自由電子報
體育 競技運動 羽球

泰國大師賽》全村希望！黃宥薰逆轉日本明地陽菜 首闖300等級女單4強

2026/01/30 19:53

黃宥薰。（歐新社資料照）黃宥薰。（歐新社資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名35的黃宥薰今天在超級300系列泰國羽球大師賽，以12：21、21：13、21：12逆轉日本好手明地陽菜，生涯首度在300等級賽事挺進女單4強，同時也是台灣在本屆的「唯一希望」。

台灣今天有男雙李芳任／李芳至、林家佑／林永晟，女雙頭號種子林芝昀／許尹鏸、許雅晴／宋祐媗、楊景惇／張淨惠，以及混雙吳軒毅／楊筑云，共6組人馬出賽，只是全部輸球收場。

台灣唯一希望就剩下黃宥薰，她上週在500等級大賽首次打進8強，本週轉戰泰國持續奮戰並榮膺第5種子，今天遇上去年拿下300等級西德莫迪國際賽冠軍的明地陽菜。

黃宥薰首局發揮不理想，讓明地陽菜先下一城。不過，黃宥薰在第2局克服開局0：4劣勢，一鼓作氣連得12分，也保持領先並扳回一城。明地陽菜在決勝局開始先維持1分領先，黃宥薰在4：5落後連得4分超前，即使後來明地陽菜兩度追平，黃宥薰則在12：11打出一波9：1，繼16強賽後再度完成逆轉。

22歲的黃宥薰生涯首度晉級300等級女單4強，明天將要過招印度20歲選手席哈格（Devika Sihag），她8強賽以21：19、21：18拍落頭號種子泰國好手革通（Supanida Katethong）。

