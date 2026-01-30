自由電子報
體育 網球

澳網》不滿讓艾卡拉茲申請醫療暫停 茲維列夫：我能怎麼辦？

2026/01/30 21:02

茲維列夫向裁判抗議。（法新社）茲維列夫向裁判抗議。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2026年澳洲網球公開賽男單準決賽，當今世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）比賽中一度因抽筋申請醫療暫停，最後仍激戰5小時27分鐘，擊退德國第3種子茲維列夫（Alexander Zverev），艾卡拉茲首度挺進澳網決賽。茲維列夫賽後受訪認為，通常抽筋是不能申請暫停的。

第三盤艾卡拉茲以5比4領先時申請醫療暫停，讓防護員治療右大腿。這時茲維列夫當場向裁判抗議，「他因為抽筋就接受治療，這太扯了，不敢置信...你們保護這兩人（指艾卡拉茲和辛納（Jannik Sinner），真是難以置信。」

茲維列夫賽後談到此事時說，「他是抽筋，一般來說，抽筋是不能申請醫療暫停的。但我能怎麼辦？那不是我能決定的，我不喜歡這樣，但那不是我的決定。」

艾卡拉茲申請醫療暫停。（歐新社）艾卡拉茲申請醫療暫停。（歐新社）

被問到「他們受到保護」這話，茲維列夫僅回說，「老實說，那已經是17個小時前的事情，我不太記得了，我相信一定有人拍到影片，你們可以去看。但說真的，我現在不想談這事，我認為這場是澳網史上最棒的比賽之一，這件事不值得成為焦點。」

雖然第5盤茲維列夫一度握有以5比4領先，但他坦言已經筋疲力盡，「真的是一場不可思議的比賽，對我來說，結果很遺憾。老實說，我已經完全沒力了。」

茲維列夫。（法新社）茲維列夫。（法新社）

