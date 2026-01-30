澳網》醫療暫停被茲維列夫調侃像休息1小時半 艾卡拉茲說明當下狀況

艾卡拉茲。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕2026年澳洲網球公開賽男單準決賽，當今世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在第三盤因抽筋申請醫療暫停，最後耗時5小時27分鐘，才在五盤大戰中擊退德國第3種子茲維列夫（Alexander Zverev）。艾卡拉茲賽後說明申請醫療暫停的狀況，當下一開始不覺得是抽筋。

茲維列夫賽後對於艾卡拉茲只因抽筋就能申請醫療暫停感到不解，他還開玩笑說，「他像是休息一小時半，那段時間幾乎沒有在動，所以老實說，也許我應該更好好利用那段時間，更快拿下那些局數和盤數...到了第五盤，也許他就沒有那麼多時間恢復。但第五盤，他的跑動方式再次令人難以置信。」

艾卡拉茲。（法新社）

談到申請醫療暫停一事，艾卡拉茲受訪說明，「一開始，感覺是某個特定肌肉，我當時不覺得是抽筋，所以我也不太確定是什麼狀況，因為我只是跑去打一顆正拍，然後開始感覺右側內收肌不太對勁，所以我才叫防護員。」

「就在那一刻，腿的其他部位，左腿其實還行，不是很好，但也還撐得住。之後各種壓力出現，我不知道發生什麼事，也不知道情況會不會惡化。」艾卡拉茲說，有和防護員說，當時跑向正拍側時，開始感覺到右側內收肌有異狀，「是他決定要申請醫療暫停，他也就這樣做了。我只是在換邊時大概做三個處理，就這樣。我只是把發生的狀況說清楚，他決定要做醫療暫停的。」

艾卡拉茲（右）賽後與茲維列夫（左）致意。（美聯社）

