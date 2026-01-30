經典賽》台灣隊警戒！ 捷克隊找來大聯盟資歷的前金鶯好手

瓦夫拉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2026年經典賽3月登場，捷克隊今天宣布，擁有大聯盟資歷的野手瓦夫拉（Terrin Vavra）將加入捷克隊。

現年28歲的瓦夫拉在大聯盟3年都是效力金鶯隊，去年僅在大聯盟出賽1場，1打數0安，休賽季成為自由球員。

瓦夫拉在2023年交出1轟、12分打點、打擊率2成58的表現，生涯在大聯盟3個賽季，合計出賽139場，累積1轟、17分打點，平均打擊率2成52。

瓦夫拉去年在小聯盟3A出賽86場，交出2轟、25分打點、打擊率2成57，整體攻擊指數（OPS）為0.688。瓦夫拉生涯在小聯盟出賽412場，累積29轟、平均打擊率2成87。

瓦夫拉能守多個位置，去年在小聯盟3A主要鎮守三壘、二壘，也有擔任外野手和一壘手的經驗。

本屆經典賽，捷克隊與台灣隊、日本隊、南韓隊、澳洲隊分在C組，分組取前二晉級複賽。

Terrin is #CzechedIN for the @WBCBaseball!



The 28-year-old infielder brings MLB experience to team Czechia, having appeared in 68 games with the @orioles while posting a .252 batting average, plus 412 games across the Minor League system. Welcome to the family, Terrin!… pic.twitter.com/ZhwyW3uI03 — Baseball Czech （@baseballczech_） January 30, 2026

