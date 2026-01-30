澳網》喬科維奇5盤大逆轉辛納 決戰艾卡拉茲拚大滿貫25冠

喬科維奇。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）後勁十足，歷經5盤大戰終以3：6、6：3、4：6、6：4、6：4大逆轉義大利衛冕者辛納（Jannik Sinner），38歲塞爾維亞老將戲劇性挺進2026年澳洲網球公開賽男單決戰，尋求大滿貫25冠等歷史紀錄的壓軸對手，正是22歲的西班牙年輕球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。

4強戰面對年僅24歲、二連霸的辛納，天助自助突圍的喬科維奇發揮豐富經驗，底線對峙展現耐心與纏鬥韌性，不但穩紮穩打把戰線拖進決勝盤，除了化解多達8個被破發點，並且把握第7局機會關鍵突破，力擋第2種子對手強力反撲，激戰4小時9分鐘第3個賽末點鎖定勝利，當地時間已逾凌晨1點半。第4種子喬科維奇自2023年重返澳網冠軍戰，也終止對決後浪辛納的5連敗、生涯交手形成5勝6負，並提前毀掉後輩勁敵在墨爾本公園尋求三連霸的機會。

身為「三巨頭」奮戰賽場最後一人，喬科維奇此次南半球之行天助自助，先因對手賽前傷退兵不血刃晉級8強；緊接著盤數0：2絕對落後時，義大利第5種子穆塞蒂（Lorenzo Musetti）又大腿拉傷棄賽，強運如他神奇連闖兩關後，準決賽後來居上拚滿5盤驚險脫困，足令現場熱情球迷歡聲雷動。獲勝當下激動跪地的喬帥，也準備好好休息調整，再接再厲挑戰賽史第11冠、大滿貫25冠等傳奇新猷。

