澳網》錯失大好機會遭逆轉無緣決賽 茲維列夫：最遺憾的是...

〔體育中心／綜合報導〕德國第3種子茲維列夫（Alexander Zverev）在澳洲網球公開賽男單4強，決勝盤5：3領先情況下，一度距離擊敗世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）只差3分，最終在好耗時5小時27分鐘的比賽失利，而這也是澳網史上用時最長的男單4強賽。

茲維列夫說：「我現在累到沒有情緒，也許兩天後會有，但此刻我真的是精疲力盡，我覺得我們都拚到極限，所以某種程度我會為自己感到驕傲，畢竟從0：2落後到追平，並一直咬住比賽。」

「當然，這樣的結果令人失望。」茲維列夫說：「但現在才是一年的開始，如果我能繼續以這樣的方式比賽，保持這樣的訓練節奏，去做我休季一直在做的事，我真的相信這會是屬於我的一個好賽季。」

茲維列夫過去曾3度打進大滿貫決賽，去年還拿到澳網男單亞軍，只是今年沒能如願晉級決賽，他表示，最大遺憾不在於決勝盤5：4後的下一局未能成功保發，而是在比賽開始3小時之前的第二盤沒能打出足夠的狠勁。

茲維列夫解釋：「第二盤我本應該拿下，尤其是在我發球局，那一局打得並不好，說來奇怪，但我在第五盤其實沒太多遺憾，因為老實講，我當時只是在拚命撐著，已經精疲力盡，但第二盤不同，如果那時我能追平盤數，變成1：1，而他在第三盤開始抽筋，那或許真的會改變比賽走勢。」

