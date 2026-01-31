澳網》辛納遭喬科維奇大逆轉 三連霸夢碎後直言很痛！

辛納。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕辛納（Jannik Sinner）歷經5盤大戰，慘遭塞爾維亞老將喬科維奇（Novak Djokovic）大逆轉，在2026年澳洲網球公開賽男單4強出局，義大利衛冕者無緣挑戰三連霸後直言，輸球感覺真的很痛。

「很傷人。對我來說，這是非常重要的大滿貫賽，而且我知道，這樣的事情是可能發生的。」24歲的辛納相當沮喪，這已是他自2024年溫布頓錦標賽以來，首度無緣大滿貫冠軍戰，尤其面對38歲的喬科維奇，全場18個破發點只兌現2次，澳網19連勝就此被終結，「我們都打了一場精彩比賽。我有很多機會，但都沒把握住，結局當然讓人難過。這就是網球，網球就是這樣，但你必須承認他今天表現非常出色。」

辛納錯失墨爾本公園三連霸機會，也無緣榮膺賽史男單第4人，先前達此成就者，正是隔網擊敗他的喬科維奇，「他贏得大滿貫24冠，我們彼此非常了解，也熟悉雙方打法，我並不感到驚訝，他多年來一直是最偉大的球星。」辛納表示，雖然喬科維奇由於年齡等原因，參加的比賽少了，但大滿貫對所有人來說格外重要，「這給了他額外動力，而且打得很好。希望我能從中汲取一些經驗和教訓，看看有哪些方面可以改進。」

