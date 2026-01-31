自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

澳網》辛納遭喬科維奇大逆轉 三連霸夢碎後直言很痛！

2026/01/31 06:56

辛納。（法新社）辛納。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕辛納（Jannik Sinner）歷經5盤大戰，慘遭塞爾維亞老將喬科維奇（Novak Djokovic）大逆轉，在2026年澳洲網球公開賽男單4強出局，義大利衛冕者無緣挑戰三連霸後直言，輸球感覺真的很痛。

「很傷人。對我來說，這是非常重要的大滿貫賽，而且我知道，這樣的事情是可能發生的。」24歲的辛納相當沮喪，這已是他自2024年溫布頓錦標賽以來，首度無緣大滿貫冠軍戰，尤其面對38歲的喬科維奇，全場18個破發點只兌現2次，澳網19連勝就此被終結，「我們都打了一場精彩比賽。我有很多機會，但都沒把握住，結局當然讓人難過。這就是網球，網球就是這樣，但你必須承認他今天表現非常出色。」

辛納錯失墨爾本公園三連霸機會，也無緣榮膺賽史男單第4人，先前達此成就者，正是隔網擊敗他的喬科維奇，「他贏得大滿貫24冠，我們彼此非常了解，也熟悉雙方打法，我並不感到驚訝，他多年來一直是最偉大的球星。」辛納表示，雖然喬科維奇由於年齡等原因，參加的比賽少了，但大滿貫對所有人來說格外重要，「這給了他額外動力，而且打得很好。希望我能從中汲取一些經驗和教訓，看看有哪些方面可以改進。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中