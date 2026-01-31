自由電子報
網球

澳網》喬科維奇決戰艾卡拉茲 老少篤定拚出歷史紀錄

2026/01/31 06:57

喬科維奇、艾卡拉茲。（資料照）喬科維奇、艾卡拉茲。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）歷經5盤大戰，逆轉二連霸的義大利衛冕者辛納（Jannik Sinner），重返澳洲網球公開賽男單冠軍戰，壓軸對手正是西班牙年輕球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），樂於接受挑戰的塞爾維亞老將說，這無疑是最棒的結局。

「對我來說，大滿貫決賽意義重大，當然對於艾卡拉茲也是如此，因為以他的年紀迄今所取得的一切成就，使得我們每次比賽都攸關歷史。」38歲的喬科維奇重返墨爾本公園決賽，週日即將挑戰賽史11冠、公開年代最老冠軍、大滿貫25冠等新猷；至於22歲的艾卡拉茲，則將爭取賽史首冠、大滿貫第7冠，以及最年輕集滿四大賽的「生涯全滿貫」等紀錄。

翻開喬科維奇與艾卡拉茲職業生涯對戰，前者5勝4負稍居上風，包括去年澳網8強4盤險勝，對此喬帥說：「我在這裡贏過他，也是場艱苦的比賽。如今我們又都經歷5盤大戰，所以就看屆時彼此狀態如何，他比我小了15、16歲，應該恢復起來更容易些，我很期待這場決戰。」

喬科維奇已是兩個小孩的父親，直言上年紀後參賽，就只想打進大滿貫冠軍戰，如今這位「三巨頭」最後一人，先闖過新世代雙雄中的辛納關卡，確實令他大受鼓舞，「我現在就在這裡，所以沒什麼可抱怨的，我只想享受今晚時光，這場勝利幾乎等同於贏得大滿貫，沒有比這更好的了。」

