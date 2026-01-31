自由電子報
澳網》喬科維奇感謝看衰的人：給我動力證明他們錯了

2026/01/31 06:58

喬科維奇。（法新社）喬科維奇。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕寶刀未老的喬科維奇（Novak Djokovic）歷經5盤大戰，神奇逆轉二連霸的義大利衛冕者辛納（Jannik Sinner），重返澳洲網球公開賽男單冠軍戰，塞爾維亞老將回擊所有看衰他的質疑者，直言更有動力去證明他們錯了。

「我從未停止相信自己，你知道的。許多人都質疑我，我看到很多專家突然想讓我退役，或者過去幾年裡已經多次讓我退役了。」賽後受訪時，38歲的喬科維奇強調，始終有自信能在最頂尖賽事出擊，並且準備自2023年9月美國公開賽以來再度笑捧大滿貫金盃，完成四大賽25冠的空前壯舉！「我要感謝所有不看好的人，因為他們給了我力量，給予動力去證明他們是錯的，而我今晚做到了。說實話，這對我來說並不意外。我知道自己能做到什麼，職業生涯大滿貫賽事中多次陷入低潮，依舊竭盡全力爭取勝利。」

喬科維奇坦承，這屆確實運氣不錯，16強兵不血刃保送晉級，8強對手領先2盤時又傷退，但能夠終止對戰24歲衛冕者辛納的5連敗，絕非單靠手氣，「我對需要執行的策略和計劃有了非常清晰的認識，當然說起來簡單做起來困難。想像你怎麼打是一回事，在球場上與辛納對抗又是另回事，我們都知道他的水準非常高，我今晚能體驗做到這些，真是令人激動。」

