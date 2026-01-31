MLB》運動家7年22億綁住游擊新星！近2年已砸近90億提前鎖定4核心

運動家與當家游擊新星威爾森完成延長合約。（取自運動家X）

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟官網報導，運動家與當家新星游擊手威爾森（Jacob Wilson）完成7年7000萬美元（約新台幣22億）延長合約，包含2033年（第8年）球隊選項。

23歲的威爾森於2023年選秀會首輪第6順位獲運動家唱名，從此人生在短時間內經歷翻天覆地的變化，2024年就火速被拉上大聯盟，上季出賽125場，繳出打擊三圍.311/.355/.444、攻擊指數0.799、13轟、63分打點、wRC+121、fWAR值3.5的優異成績單，同時成為史上首位由球迷票選、先發出戰明星賽的菜鳥游擊手，季後在美聯新人王票選中拿下第2名，至於得主則是他的隊友柯茲（Nick Kurtz）。

自2025年起，運動家已經和指定打擊魯克（Brent Rooker，5年6000萬美元）、外野手巴特勒（Lawrence Butler，7年6550萬美元）、索德斯東（Tyler Soderstrom，7年8600萬美元）達成至少5年以上的延長合約，總額2.815億美元（約新台幣88.9億）。運動家總管佛斯特（David Forst）也曾表態，希望未來能與重砲一壘手柯茲和捕手蘭利斯（Shea Langeliers）完成續約。

儘管綠帽軍團上季只拿下76勝86敗，以美聯西區第4名作收，但明星賽後打出35勝29敗佳績，如今已經提前綁住4位年輕核心，加上新人王柯茲將持續進化，同時休季也交易來前大都會明星打擊王麥克尼爾（Jeff McNeil），來季運動家將正式加入競爭行列。

