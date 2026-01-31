自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》運動家7年22億綁住游擊新星！近2年已砸近90億提前鎖定4核心

2026/01/31 07:47

運動家與當家游擊新星威爾森完成延長合約。（取自運動家X）運動家與當家游擊新星威爾森完成延長合約。（取自運動家X）

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟官網報導，運動家與當家新星游擊手威爾森（Jacob Wilson）完成7年7000萬美元（約新台幣22億）延長合約，包含2033年（第8年）球隊選項。

23歲的威爾森於2023年選秀會首輪第6順位獲運動家唱名，從此人生在短時間內經歷翻天覆地的變化，2024年就火速被拉上大聯盟，上季出賽125場，繳出打擊三圍.311/.355/.444、攻擊指數0.799、13轟、63分打點、wRC+121、fWAR值3.5的優異成績單，同時成為史上首位由球迷票選、先發出戰明星賽的菜鳥游擊手，季後在美聯新人王票選中拿下第2名，至於得主則是他的隊友柯茲（Nick Kurtz）。

自2025年起，運動家已經和指定打擊魯克（Brent Rooker，5年6000萬美元）、外野手巴特勒（Lawrence Butler，7年6550萬美元）、索德斯東（Tyler Soderstrom，7年8600萬美元）達成至少5年以上的延長合約，總額2.815億美元（約新台幣88.9億）。運動家總管佛斯特（David Forst）也曾表態，希望未來能與重砲一壘手柯茲和捕手蘭利斯（Shea Langeliers）完成續約。

儘管綠帽軍團上季只拿下76勝86敗，以美聯西區第4名作收，但明星賽後打出35勝29敗佳績，如今已經提前綁住4位年輕核心，加上新人王柯茲將持續進化，同時休季也交易來前大都會明星打擊王麥克尼爾（Jeff McNeil），來季運動家將正式加入競爭行列。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中