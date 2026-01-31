MLB》曾與李維拉並肩撐起洋基牛棚！179SV的40歲明星冠軍後援退役

羅伯森。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕縱橫大聯盟賽場17個賽季的40歲明星後援右投羅伯森（David Robertson），今天正式宣布退休，結束職棒生涯。

羅伯森於2006年選秀會被洋基相中，2年後便站上大聯盟舞台，2009年季後賽合計5.1局無失分、拿下2勝，隨洋基奪下世界大賽冠軍。隔年起，羅伯森成為名人堂終結者李維拉（Mariano Rivera）前面牛棚固定佈局投手，2009至2018年間，連續10個球季防禦率低於4.00，其中後9年都投滿至少60局。

請繼續往下閱讀...

羅伯森生涯最巔峰是在2011年，投66.2局防禦率1.08，ERA+高達399，獨立防禦率（FIP）也是恐怖的1.84，收下34次中繼成功，也入選唯一1次明星賽。2013年李維拉退休後，他也順勢接下洋基終結者一職，2015年與白襪簽下4年4600萬美元合約，2017年又被交易回洋基，同年還入選美國隊參加世界棒球經典賽，冠軍賽對波多黎各完美關門，助隊奪冠。

34歲再度成為自由球員後，羅伯森以2年2300萬美元加盟費城人，卻也遭遇生涯首次重大挫折，僅出賽7場便動TJ報銷，並缺席2020年與2021大半賽季，不過復出後的他依舊穩健，生涯晚期還效力過光芒、小熊、大都會、馬林魚、遊騎兵，上季又回到費城人，投17.2局防禦率4.08，如今宣布退休。

羅伯森生涯在大聯盟17年，累積881場出賽，投894.1局飆出1176次三振，防禦率2.93，拿下68勝46敗206次中繼179次救援。羅伯森今發文和棒球感性說再見：「我決定是時候高掛球鞋，從我熱愛了一輩子的棒球場上退下來了，19年來棒球帶給我的遠超我曾想像的一切。」羅伯森透露，他在退休後希望能多陪伴家人，並經營農場生羅，同時持續發展基金會，幫助受災家庭重建。

羅伯森。（資料照，美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法