自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》曾與李維拉並肩撐起洋基牛棚！179SV的40歲明星冠軍後援退役

2026/01/31 08:21

羅伯森。（資料照，法新社）羅伯森。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕縱橫大聯盟賽場17個賽季的40歲明星後援右投羅伯森（David Robertson），今天正式宣布退休，結束職棒生涯。

羅伯森於2006年選秀會被洋基相中，2年後便站上大聯盟舞台，2009年季後賽合計5.1局無失分、拿下2勝，隨洋基奪下世界大賽冠軍。隔年起，羅伯森成為名人堂終結者李維拉（Mariano Rivera）前面牛棚固定佈局投手，2009至2018年間，連續10個球季防禦率低於4.00，其中後9年都投滿至少60局。

羅伯森生涯最巔峰是在2011年，投66.2局防禦率1.08，ERA+高達399，獨立防禦率（FIP）也是恐怖的1.84，收下34次中繼成功，也入選唯一1次明星賽。2013年李維拉退休後，他也順勢接下洋基終結者一職，2015年與白襪簽下4年4600萬美元合約，2017年又被交易回洋基，同年還入選美國隊參加世界棒球經典賽，冠軍賽對波多黎各完美關門，助隊奪冠。

34歲再度成為自由球員後，羅伯森以2年2300萬美元加盟費城人，卻也遭遇生涯首次重大挫折，僅出賽7場便動TJ報銷，並缺席2020年與2021大半賽季，不過復出後的他依舊穩健，生涯晚期還效力過光芒、小熊、大都會、馬林魚、遊騎兵，上季又回到費城人，投17.2局防禦率4.08，如今宣布退休。

羅伯森生涯在大聯盟17年，累積881場出賽，投894.1局飆出1176次三振，防禦率2.93，拿下68勝46敗206次中繼179次救援。羅伯森今發文和棒球感性說再見：「我決定是時候高掛球鞋，從我熱愛了一輩子的棒球場上退下來了，19年來棒球帶給我的遠超我曾想像的一切。」羅伯森透露，他在退休後希望能多陪伴家人，並經營農場生羅，同時持續發展基金會，幫助受災家庭重建。

羅伯森。（資料照，美聯社）羅伯森。（資料照，美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中