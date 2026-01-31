MLB》衛冕軍道奇57億兩屆塞揚恐怕趕不上開季！史奈爾受訪親曝原因

史奈爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2025年球季前與道奇簽下5年1.82億美元（約新台幣57.5億）的2屆塞揚強投史奈爾（Blake Snell），近日接受《加州郵報》記者哈里斯（Jack Harris）採訪透露，由於在去年季後賽過度操勞，讓手臂感到疲勞、精疲力竭，休季將會放慢投球進度，這也讓他可能趕不上開季。

史奈爾上季因肩膀傷勢，例行賽只先發11場，不過到了季後賽，史奈爾在體力相對充沛的情況下，為道奇出賽6場（5場先發），投34局飆出41次三振，防禦率3.18。儘管世界大賽G1與G5兩場先發合計掉10分，但史奈爾仍在G7待命，在僅休2天下從牛棚登板，後援1.1局無失分，並在9局下將球交給山本由伸，完成2連霸。



近日史奈爾受訪表示，在經過去年季後賽後，他與道奇球團決定在休季採取保守的調整方式，儘管史奈爾強調他會為開幕戰做好準備，但《加州郵報》記者哈里斯指出，道奇內部認為這並非百分之百能保證的事。

「當然會想要加速調整，但我必須給自己時間，把身體顧好。」史奈爾說道，「我覺得自己正在做正確的事，感覺不錯，也已經開始丟球，狀況有在變好。季後賽我真的是把所有能給的都給出去了，但春訓一開始，我必須要有耐心，讓身體慢慢回到100%，這也是我跟球團討論後學到的，不要急、保持耐心，確認自己完全健康。」

史奈爾並非是唯一今年狀態引發關注的道奇投手，山本由伸同樣在世界大賽G7被操到極限，大谷翔平則要迎接自2023年以來第一個完整二刀流賽季，且2人都將代表日本參加經典賽。道奇休季並未針對輪值補強，但佐佐木朗希來季預計回歸先發，加上萊恩（River Ryan）、羅布列斯基（Justin Wrobleski）、史東（Gavin Stone）等人都是40人名單的輪值深度選項。

