棒球 中職

中職》樂天與4人簽下複數年合約 林政華月薪翻倍

2026/01/31 09:07

林政華。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕樂天桃猿隊今天公布第一波談薪結果，除日前已宣布林立簽下 8 年總值 1.8 億元的長期合約外，球團再與林智平、成晉、林承飛及張閔勛等四位選手簽訂複數年合約。

此外，林政華、賴胤豪、呂詠臻等人亦獲得大幅加薪肯定；陳冠宇、梁家榮、廖健富、陳柏豪等選手則為既有複數年合約的執行階段，本波談薪作業整體進度已達九成。

捕手張閔勛於去年球季榮膺最佳九人獎項，表現備受肯定，本次與球團簽下兩年複數年合約，兩年月薪分別為 32 萬與 36 萬。去年強勢回歸並穩定出賽 106 場的成晉，則與球團達成 3 年複數年約共識，平均月薪為 32 萬。老將林智平去年出賽 99 場，敲出 106 支安打，持續穩定球隊戰力，獲得平均月薪 25 萬的兩年合約；內野手林承飛同樣完成三年複數年合
約簽署。

投手方面，去年登板 42 場，繳出 3 勝、6 次中繼成功、防禦率 2.61 的賴胤豪，已成為牛棚重要戰力，今年加薪 8 萬，月薪提升至 13 萬。呂詠臻雖於球季後半段因傷缺陣，但整季仍出賽 38 場、貢獻 12 次中繼成功，整體表現亮眼，獲加薪 4 萬，月薪來到 22 萬。

野手方面，林政華去年出賽達 100 場，攻守兩端皆有出色表現，單季 9 支全壘打亦創下個人生涯新高，因此獲得大幅加薪 12 萬，月薪翻倍至 24 萬。去年逐漸嶄露頭角的李勛傑同樣獲得加薪肯定，今年月薪調升至 8萬元。

