MLB》兩度遭大谷翔平催出極速火球！義大利重砲避免薪仲、薪水出爐

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟官網皇家記者羅傑絲（Anne Rogers）報導，球團與一壘強打帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino）達成2年至少1100萬美元（約新台幣3.4億）合約，避免薪資仲裁，若加上激勵獎金達近1600萬美元，目前確切金額尚未公布。

帕斯昆汀諾此休季首度取得仲裁資格，當時他的經紀團隊提出450萬美元年薪，但皇家只願給出400萬美元，不過最終雙方仍達成合約共識、避免薪仲。目前皇家剩下1件潛在仲裁案尚未解決，明星左投布比克（Kris Bubic）盼拿到615萬美元薪水，但皇家只給515萬美元。

28歲的帕斯昆汀諾於22019年選秀會被皇家選中，2022年登上大聯盟，上季出賽160場，打擊三圍.264/.323/.475、攻擊指數0.798，敲出32轟、113分打點皆創下生涯新高，wRC+116，fWAR值1.5。此休季他也成為首位披上經典賽義大利戰袍的選手，繼2023年後再度代表義大利參賽。

值得一提的是，帕斯昆汀諾也是日本二刀流巨星大谷翔平的「火球苦主」。他曾在2023年經典賽複賽被大谷飆出102英哩（約164.1公里）的生涯極速火球；去年6月28日對道奇時又被大谷飆出101.7英哩（約163.6公里）的旅美最速火球。世界大賽開打前，帕斯昆汀諾還客串擔任記者，打趣詢問大谷為何這麼討厭他。

