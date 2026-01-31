經典賽》再添恐怖戰力！洋基火球男加入超強多明尼加 條紋軍5人參戰

杜瓦爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕昨天洋基工具人羅沙里歐（Amed Rosario）宣布加入多明尼加，參戰今年經典賽之外，牛棚火球男杜瓦爾（Camilo Doval）也將與羅沙里歐在國家隊當隊友，這也是杜瓦爾繼2023年再度代表多明尼加參加經典賽。

生涯最快球速飆到104.5英哩的杜瓦爾，曾於2023年入選過明星賽，上季他原先效力巨人，交易大限前被洋基納入麾下，合計出賽69場投65.1局，送出72次三振，防禦率3.58，ERA+113，獨立防禦率（FIP）3.47，每局被上壘率1.31。

請繼續往下閱讀...

多明尼加已公布的陣容中，打線部分包含小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、索托（Juan Soto）、羅德里奎茲（Julio Rodríguez）等球星坐鎮，先發輪值則有兩大左右護法桑契斯（Cristopher Sánchez）、佩洛塔（Freddy Peralta），牛棚也還有索托（Gregory Soto）、佩洛塔（Wandy Peralta）艾斯特維茲（Carlos Estévez）等生力軍。

而在羅沙里歐與杜瓦爾都投入多明尼加國家隊後，目前洋基已經有5位2026年經典賽國手，包含美國隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）、明星終結者貝納（David Bednar），以及代表英國的明星二壘手奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）。

