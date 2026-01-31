自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

經典賽》再添恐怖戰力！洋基火球男加入超強多明尼加 條紋軍5人參戰

2026/01/31 09:50

杜瓦爾。（資料照，美聯社）杜瓦爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕昨天洋基工具人羅沙里歐（Amed Rosario）宣布加入多明尼加，參戰今年經典賽之外，牛棚火球男杜瓦爾（Camilo Doval）也將與羅沙里歐在國家隊當隊友，這也是杜瓦爾繼2023年再度代表多明尼加參加經典賽。

生涯最快球速飆到104.5英哩的杜瓦爾，曾於2023年入選過明星賽，上季他原先效力巨人，交易大限前被洋基納入麾下，合計出賽69場投65.1局，送出72次三振，防禦率3.58，ERA+113，獨立防禦率（FIP）3.47，每局被上壘率1.31。

多明尼加已公布的陣容中，打線部分包含小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、索托（Juan Soto）、羅德里奎茲（Julio Rodríguez）等球星坐鎮，先發輪值則有兩大左右護法桑契斯（Cristopher Sánchez）、佩洛塔（Freddy Peralta），牛棚也還有索托（Gregory Soto）、佩洛塔（Wandy Peralta）艾斯特維茲（Carlos Estévez）等生力軍。

而在羅沙里歐與杜瓦爾都投入多明尼加國家隊後，目前洋基已經有5位2026年經典賽國手，包含美國隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）、明星終結者貝納（David Bednar），以及代表英國的明星二壘手奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中