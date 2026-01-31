自由電子報
籃球》曾在NBA出賽過10場 黃蜂棄將計畫重返NCAA

2026/01/31 10:28

曾打過黃蜂的貝利（10號）計畫重返NCAA。（資料照，美聯社）曾打過黃蜂的貝利（10號）計畫重返NCAA。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美國大學男籃近年對球員資格認定越來越寬鬆，從過去宣佈參加選秀即失去資格，到近年放棄選秀依然可以回到學校打球，而今曾在黃蜂打過10場的小將貝利（Amari Bailey），宣佈計畫重返NCAA，有可能成為近代打過NBA、接著又回到大學打球的第一人。

貝利大學就讀強校UCLA，2023年選秀第二輪被黃蜂選走，並在該賽季出賽了10場，新秀賽季結束後與籃網簽約，不過都在G聯盟打球，最終於去年夏天被球隊裁掉。

貝利接受《ESPN》採訪時表示，想要重返NCAA不是作秀，他是認真想再打一年大學籃球提升球技，向外界證明他是可以帶隊贏球的球員；貝利還說，他現在22歲應該是大四的年齡，不是那種已經27歲還想打NCAA的人，同時坦言後悔當年大一結束就離開UCLA。

為了重返大學，貝利已經聘請了律師以及經紀人，貝利律師受訪說道，現在面對的是一個大學年齡、想回到學校的孩子，但卻因制度面拒絕讓他重返校園，直言並不合理。

儘管NCAA主席曾強調，不會讓打過職業聯賽的球員重返大學籃壇，不過目前已經分別有打過歐洲聯賽、G聯賽球員成功重返NCAA的兩起先例了。

