自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》東契奇打完上半場就締大三元！湖人賞巫師超慘紀錄

2026/01/31 10:29

東契奇。（法新社）東契奇。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕湖人今踢館巫師主場，在東契奇（Luka Doncic）火力全開、前兩節就完成大三元之下，以142：111輕取對手，終止巫師近期2連勝。

湖人前一戰在克利夫蘭以30分差慘敗騎士，東契奇還因踩空受傷，不過今未高掛免戰牌，且上半場就繳出大三元，前兩節出賽18分鐘就繳26分、10籃板、11助攻成績單，率隊帶著77：48巨幅優勢進入下半場。

易籃後，東契奇仍持續留在場上，第三節獨攬11分，將領先一度擴大至38分，打完三節正式打卡下班，在勝負提前定調的比賽，詹姆斯愛子布朗尼（Bronny James）末節登場，最後以4分、1助攻作收。

湖人今團隊命中率61%，外線33投14中，命中率42%，東契奇貢獻37分、11籃板、13助攻，艾頓（Deandre Ayton）挹注28分、13籃板，詹姆斯（LeBron James）20分、6助攻。

巫師昨雖然打敗公鹿拿下2連勝，不過打背靠背的比賽戰績奇差無比，根據《OptaSTATS》指出，巫師在今天對上湖人前，過去40場背靠背比賽的第2戰成績是1勝39敗，在全聯盟敬陪末座，今天繼續延續這項不名譽的紀錄，布拉漢姆（Malaki Branham）替補攻下全隊最高17分，先發以薩爾（Alex Sarr）16分最佳。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中