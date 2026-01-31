NBA》東契奇打完上半場就締大三元！湖人賞巫師超慘紀錄

東契奇。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕湖人今踢館巫師主場，在東契奇（Luka Doncic）火力全開、前兩節就完成大三元之下，以142：111輕取對手，終止巫師近期2連勝。

湖人前一戰在克利夫蘭以30分差慘敗騎士，東契奇還因踩空受傷，不過今未高掛免戰牌，且上半場就繳出大三元，前兩節出賽18分鐘就繳26分、10籃板、11助攻成績單，率隊帶著77：48巨幅優勢進入下半場。

易籃後，東契奇仍持續留在場上，第三節獨攬11分，將領先一度擴大至38分，打完三節正式打卡下班，在勝負提前定調的比賽，詹姆斯愛子布朗尼（Bronny James）末節登場，最後以4分、1助攻作收。

湖人今團隊命中率61%，外線33投14中，命中率42%，東契奇貢獻37分、11籃板、13助攻，艾頓（Deandre Ayton）挹注28分、13籃板，詹姆斯（LeBron James）20分、6助攻。

巫師昨雖然打敗公鹿拿下2連勝，不過打背靠背的比賽戰績奇差無比，根據《OptaSTATS》指出，巫師在今天對上湖人前，過去40場背靠背比賽的第2戰成績是1勝39敗，在全聯盟敬陪末座，今天繼續延續這項不名譽的紀錄，布拉漢姆（Malaki Branham）替補攻下全隊最高17分，先發以薩爾（Alex Sarr）16分最佳。

