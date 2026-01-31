自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》衛冕軍瘋狂砸錢無極限恐引爆大聯盟封館？道奇重砲：遲早的事

2026/01/31 11:01

馬恩西。（資料照，法新社）馬恩西。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇休季持續砸大錢補強，網羅FA最大咖終結者狄亞茲（Edwin Díaz）與打者塔克（Kyle Tucker），來季團隊薪資將突破4億美元大關，導致未來可能設置薪資上限。道奇重砲馬恩西（Max Muncy）近期在節目上，也針對此議題做出回應。

現今被稱為「邪惡帝國」的道奇，由於休季仍在瘋狂砸重金補強，在簽下塔克後引發大聯盟各隊老闆不滿，計畫在未來將會推動大聯盟薪資上限。近期在《Foul Territory》節目中，前大聯盟捕手皮辛斯基（A.J. Pierzynski）開玩笑直言，未來若發生封館或實施薪資上限，都是道奇的錯。

對此，道奇明星重砲馬恩西回應：「當然，全都怪我們好了。關於封館這件事，它本來就可能發生，雖然我們還不確定是否真的會發生。但我們並沒有在火上澆油，如果真的發生了，那也是遲早的事，絕對不會只因為我們而發生。」

「那是一個完全不同的議題，我現在不想深入探討，明年還有很多時間可以討論這個，但現在，我們只需要專注於自己。」馬恩西表示，雖然道奇戰力已經很充足，但狄亞茲與塔克的加入依舊令人興奮，即便外界對此有不少怨言，「我認為對我們這個球團來說，真的不需要去在意外界的聲音，這一直是我們的處事方式，這不應該影響我們。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中