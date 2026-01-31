MLB》衛冕軍瘋狂砸錢無極限恐引爆大聯盟封館？道奇重砲：遲早的事

馬恩西。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇休季持續砸大錢補強，網羅FA最大咖終結者狄亞茲（Edwin Díaz）與打者塔克（Kyle Tucker），來季團隊薪資將突破4億美元大關，導致未來可能設置薪資上限。道奇重砲馬恩西（Max Muncy）近期在節目上，也針對此議題做出回應。

現今被稱為「邪惡帝國」的道奇，由於休季仍在瘋狂砸重金補強，在簽下塔克後引發大聯盟各隊老闆不滿，計畫在未來將會推動大聯盟薪資上限。近期在《Foul Territory》節目中，前大聯盟捕手皮辛斯基（A.J. Pierzynski）開玩笑直言，未來若發生封館或實施薪資上限，都是道奇的錯。

對此，道奇明星重砲馬恩西回應：「當然，全都怪我們好了。關於封館這件事，它本來就可能發生，雖然我們還不確定是否真的會發生。但我們並沒有在火上澆油，如果真的發生了，那也是遲早的事，絕對不會只因為我們而發生。」

「那是一個完全不同的議題，我現在不想深入探討，明年還有很多時間可以討論這個，但現在，我們只需要專注於自己。」馬恩西表示，雖然道奇戰力已經很充足，但狄亞茲與塔克的加入依舊令人興奮，即便外界對此有不少怨言，「我認為對我們這個球團來說，真的不需要去在意外界的聲音，這一直是我們的處事方式，這不應該影響我們。」

