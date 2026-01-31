中職》樂天桃猿春訓開訓 加強與樂天金鷲交流

樂天桃猿開訓。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕樂天桃猿今天在青埔運動公園棒球場開訓，正式發表全新年度口號「做伙 #UNITE」，新球季由12強賽冠軍總教練曾豪駒再度領軍，帶領球隊挑戰二連霸，代理執行長森井誠之也宣布，將與日職樂天金鷲展開多面向合作。

樂天桃猿代理執行長森井誠之指出，與樂天金鷲的合作涵蓋球員與教練層面的訓練，並延伸至球團營運、票務與行銷等實務經驗共享，首波交流將於下週展開，金鷲派出退役的銀次、岡島豪郎，來台4至5天擔任春訓客座教練，指導桃猿選手打擊。

此外，桃猿預計安排4名選手，前往金鷲二軍春訓基地久米島，進行聯合訓練，森井強調，桃猿的投手教練也會一同前往，合作層面不僅止於球員，也會涵蓋教練體系，先以「一年期、持續往返」為方向規劃，未來希望交流成為常態。

樂天桃猿針對新球季制定階段性訓練計畫，球隊將於2月4日移師台東展開春訓，持續強化球員體能與技戰術內容，2月10日派出年輕球員為主的陣容前往日本石垣島，與日職千葉羅德海洋於「亞洲門戶交流賽」交手。

球團也宣布，今年由梁家榮出任隊長，副隊長由陳冠宇、陳晨威擔任，梁家榮表示，接下隊長這份責任，就會盡全力，希望把大家的心凝聚在一起，延續學長們一路傳承下來的團隊精神，帶著全隊再向前邁進。

