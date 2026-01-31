青春碰撞！首屆府城盃7人制橄欖球開戰

2026第1屆「府城盃國際青年7人制橄欖球邀請賽」，參賽球隊大合照。（南市體育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2026第1屆「府城盃國際青年7人制橄欖球邀請賽」今（31日）至2月1日在台南立橄欖球場熱血登場！賽事匯聚台灣、日本、韓國及香港的青年勁旅，帶來高速、激烈的7人制橄欖球對抗，也讓府城成為國際青年運動的新舞台。

體育局長陳良乾表示，這是台南首次以「府城」命名舉辦國際青年橄欖球賽，象徵城市歷史文化與運動精神的結合，也展現市府推動國際體育交流與青年運動培育的成果。本屆賽事共有香港長沙灣天主教英文中學、韓國明錫高中、韓國大邱高中、韓國養正高中、日本鶴來高校，以及台灣六信高中、八斗高中、台南一中等國內外學校參賽，選手們透過同場競技互相交流學習。

南市長期深耕橄欖球運動，不僅建置完善場館與基層培訓體系，也持續舉辦國際及全國賽事，提供青年選手穩定的發展舞台。陳良乾說，7人制橄欖球節奏快、對抗性高，非常受年輕世代喜愛，歡迎民眾進場觀賽，為選手加油，見證他們在府城揮灑汗水、追逐榮耀的精彩瞬間。

賽前市府也於昨（30）日晚舉辦「選手之夜」，安排輕鬆互動時段，讓來自日本、韓國、香港及台灣的選手、教練交流訓練經驗、文化故事與參賽心得，不僅拉近隊伍距離，也建立跨國友誼，展現國際青年運動交流精神。

副市長葉澤山出席表示，透過國際青年賽事，台灣選手能累積實戰經驗、拓展視野，也讓台南透過運動與世界建立連結。期盼府城盃持續辦下去，吸引更多國際隊伍來台交流，打造兼具競技實力與文化魅力的國際運動城市。

南市體育局長陳良乾（左）與韓國大邱商高及養正高中橄欖球隊合影。（南市體育局提供）

南市大橋國中競技啦啦隊於30日賽前暖身活動為橄欖球賽表演喝采。（南市體育局提供）

