棒球 MLB

經典賽》洋基火球大物加入波多黎各！當家巨星、隊長林多卻震撼退賽

2026/01/31 12:40

林多。（資料照，法新社）林多。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕第六屆世界棒球經典賽將於3月盛大開打，波多黎各也有望打造大聯盟頂尖戰隊，洋基大物火球男羅德里奎茲（Elmer Rodríguez）也將參戰；然而今天卻傳出天大壞消息，早在去年4月就宣布擔任隊長的大都會巨星游擊手林多（Francisco Lindor）震撼退賽。

林多在去年4月中旬就親自在社群上公開這個消息，表示很榮幸可以擔任2026年波多黎各經典賽的隊長，喊話要「和兄弟們一起向前行」。然而大聯盟球員工會今天表示，由於林多在今年休季進行右手肘清理手術（cleanup procedure），將無緣代表波多黎各征戰經典賽。

大聯盟球員工會指出，林多對於無法參賽感到相當失望，但因為經典賽的保險相關限制，也讓他不符合參賽資格，不過他預計仍將全程參與大聯盟春訓的所有訓練。

先前包含太空人當家球星「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve）與柯瑞亞（Carlos Correa）也都無緣為國征戰，如今隊長林多也退賽，也讓波多黎各再痛失一位大聯盟巨星。目前波多黎各預計參賽的知名球星，還包含艾倫納多（Nolan Arenado）、狄亞茲（Edwin Diaz）、貝里歐斯（Jose Berrios）、巴耶茲（Javier Baez）等人。

儘管失去多位頂級球星，但洋基農場排名第3、百大第82名的火球右投羅德里奎茲，近日在個人社群上宣布加入波多黎各。22歲的羅德里奎茲上季已經攀升到3A，並在高A、2A與3A合計出賽27場（26場先發），投150局飆176次三振，防禦率2.58，ERA+149，獨立防禦率（FIP）2.47。

