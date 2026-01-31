中職》回到前東家擔任教練 王溢正沒想過補辦引退儀式

王溢正。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕王溢正今年回到前東家樂天桃猿，身分從球員變成二軍投手教練，他表示，接到樂天球團的邀請既開心也很緊張，考慮一段時間才決定「回娘家」，目前還在摸索教練角色，希望能把經驗轉化成年輕選手可以理解吸收的內容。

王溢正於2023年下半季與藍寅倫、翁瑋均加上王柏融之契約權，被樂天桃猿交易到台鋼雄鷹換取林子偉，2024年季後未被列入契約保留球員，去年擔任桃園市錦興國小少棒隊教練，季末接到樂天球團擔任教練的邀請。

王溢正指出，接到邀請時有猶豫一下，決定接受的關鍵是環境與老朋友，重訓營剛回球隊發現年輕球員增加很多，當下的感受與想像中不太一樣，「想說老朋友們都在，就回來看看，環境是很熟悉，人都好像不太一樣，多半是新面孔。」

王溢正表示，從選手變成教練，必須適應角色轉換，難免會不自在，教導年輕球員必須重新思考表達方式，「當選手的時候，可以輕鬆聊天，現在身分不同，口條也很重要，必須要求自己，要去找到怎麼解釋，他們才聽得懂。」

王溢正從Lamigo到樂天共效力桃猿11個球季，是隊史6年5冠時期的重要功臣，他認為，雖然回到熟悉的球隊，因為個性比較害羞，沒有補辦引退儀式的想法，希望把心力放在教練工作上。樂天球團表示，是否為王溢正舉辦引退儀式，一切尊重他的個人意願。

