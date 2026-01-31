自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》回到前東家擔任教練 王溢正沒想過補辦引退儀式

2026/01/31 11:38

王溢正。（記者陳志曲攝）王溢正。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕王溢正今年回到前東家樂天桃猿，身分從球員變成二軍投手教練，他表示，接到樂天球團的邀請既開心也很緊張，考慮一段時間才決定「回娘家」，目前還在摸索教練角色，希望能把經驗轉化成年輕選手可以理解吸收的內容。

王溢正於2023年下半季與藍寅倫、翁瑋均加上王柏融之契約權，被樂天桃猿交易到台鋼雄鷹換取林子偉，2024年季後未被列入契約保留球員，去年擔任桃園市錦興國小少棒隊教練，季末接到樂天球團擔任教練的邀請。

王溢正指出，接到邀請時有猶豫一下，決定接受的關鍵是環境與老朋友，重訓營剛回球隊發現年輕球員增加很多，當下的感受與想像中不太一樣，「想說老朋友們都在，就回來看看，環境是很熟悉，人都好像不太一樣，多半是新面孔。」

王溢正表示，從選手變成教練，必須適應角色轉換，難免會不自在，教導年輕球員必須重新思考表達方式，「當選手的時候，可以輕鬆聊天，現在身分不同，口條也很重要，必須要求自己，要去找到怎麼解釋，他們才聽得懂。」

王溢正從Lamigo到樂天共效力桃猿11個球季，是隊史6年5冠時期的重要功臣，他認為，雖然回到熟悉的球隊，因為個性比較害羞，沒有補辦引退儀式的想法，希望把心力放在教練工作上。樂天球團表示，是否為王溢正舉辦引退儀式，一切尊重他的個人意願。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中