自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》石垣島2場交流賽先發投手 曾豪駒點名陳克羿與林子崴

2026/01/31 12:04

曾豪駒。（記者陳志曲攝）曾豪駒。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕樂天桃猿將於2月10日、11日前往石垣島，與日職千葉羅德海洋進行第九屆亞洲門戶交流賽，總教練曾豪駒表示，出賽名單將以資歷1年以上的年輕球員為主體，2場比賽的先發投手可能是陳克羿、林子崴。

曾豪駒指出，確定要再去石垣島後，球員名單很快就出來，扣除去年選秀剛進來還要養成的新人，以資歷至少1年以上的選手去安排，也會加入去年選進來的大學球員，希望選手把握每次交流賽的機會，讓自己去學習、成長，回來以後會有不同的目標。

曾豪駒表示，因為沒有看到選手的調整狀況，先發投手會再與投手教練川岸強討論，可能人選有陳克羿、林子崴，特別是陳克羿，這幾年都很努力想在一軍佔有一席之地，去年季後從重訓營就表現出積極度，只要願意努力掌握機會，總有一天會有他的位置。

對於開季的先發輪值，曾豪駒認為，黃子鵬離隊留下的局數將開放競爭，除陳克羿、林子崴還有曾家輝、盧冠宇都有機會，「黃子鵬大概有120局，還有曾仁和的離開，都需要由年輕投手補上，這對他們來說是很好的機會。」

至於魔神樂轉隊味全龍，曾豪駒覺得，魔神樂過去2年是球隊的王牌投手之一，去年也幫助球隊拿到總冠軍，離開後的投手戰力多少會有落差，新洋投預計農曆年後抵台報到，期待盡快融入球隊扛起局數。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中