中職》石垣島2場交流賽先發投手 曾豪駒點名陳克羿與林子崴

曾豪駒。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕樂天桃猿將於2月10日、11日前往石垣島，與日職千葉羅德海洋進行第九屆亞洲門戶交流賽，總教練曾豪駒表示，出賽名單將以資歷1年以上的年輕球員為主體，2場比賽的先發投手可能是陳克羿、林子崴。

曾豪駒指出，確定要再去石垣島後，球員名單很快就出來，扣除去年選秀剛進來還要養成的新人，以資歷至少1年以上的選手去安排，也會加入去年選進來的大學球員，希望選手把握每次交流賽的機會，讓自己去學習、成長，回來以後會有不同的目標。

曾豪駒表示，因為沒有看到選手的調整狀況，先發投手會再與投手教練川岸強討論，可能人選有陳克羿、林子崴，特別是陳克羿，這幾年都很努力想在一軍佔有一席之地，去年季後從重訓營就表現出積極度，只要願意努力掌握機會，總有一天會有他的位置。

對於開季的先發輪值，曾豪駒認為，黃子鵬離隊留下的局數將開放競爭，除陳克羿、林子崴還有曾家輝、盧冠宇都有機會，「黃子鵬大概有120局，還有曾仁和的離開，都需要由年輕投手補上，這對他們來說是很好的機會。」

至於魔神樂轉隊味全龍，曾豪駒覺得，魔神樂過去2年是球隊的王牌投手之一，去年也幫助球隊拿到總冠軍，離開後的投手戰力多少會有落差，新洋投預計農曆年後抵台報到，期待盡快融入球隊扛起局數。

