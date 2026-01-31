NBA》有大哥就是不一樣！ 約基奇復出上24分鐘飆31分打爆快艇

約基奇（持球者）今天復出就高效貢獻31分12籃板。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金塊今天主場迎戰近況極佳的快艇，一哥約基奇（Nikola Jokic）終於在這場復出，一復出就繳出31分12籃板雙十成績，幫助金塊以122比109輕鬆擊敗快艇。

約基奇復出重返先發，不過此戰總教練阿德爾曼（David Adelman）有刻意控制上場時間，上半場約基奇僅打了約10分鐘，貢獻14分7籃板，帶領球隊9分領先進入下半場。

第三節金塊繼續拉開領先，二哥穆雷（Jamal Murray）單節打滿拿到12分，加上小哈德威（Tim Hardaway Jr.）3投3中的三分砲火，幫助金塊以92比80、12分領先進入決勝節。

決勝節中段快艇一度把落後縮小到4分，不過金塊並未給對手反超機會，在約基奇輸出串連下打出16比3攻勢奠定勝基，比賽還剩2分鐘時提前退場休息，接受全場球迷英雄式歡呼。

此戰約基奇在教練團保護下僅出賽24分32秒，不過他在有限的時間內高效繳出31分12籃板5助攻的全能數據，華森（Peyton Watson）21分、穆雷20分，小哈德威替補飆進5顆三分貢獻22分。

快艇方面，雷納德（Kawhi Leonard）21分3籃板6助攻，哈登（James Harden）則有25分5籃板9助攻，今天輸球中斷3連勝。

