體育 棒球 其它

棒球》中職從未扛先發 前富邦左投陳冠勳在中國想拚完投勝

2026/01/31 12:21

陳冠勳。（資料照，記者李惠洲攝）陳冠勳。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕27歲的前富邦悍將左投陳冠勳在中職一軍累計75場出賽皆為後援，昨天在中國城市棒球聯賽（CPB）總冠軍賽第1戰擔任上海正大龍隊先發投手，以90球繳出7局8K無失分好投，率隊以3：1擊敗深圳藍襪隊，在3戰2勝的賽制搶下聽牌勝；陳冠勳獲選單場MVP，昨賽後受訪時表示自己還可以更好，「希望可以拚完投」。

今年元旦開打的CPB立春聯賽，共有深圳藍襪、上海正大龍、福州海俠和廈門海豚四隊參賽，並由深圳藍襪以例行賽10勝5敗成績拿下聯盟第1，排名第2的上海正大龍在外卡賽擊敗排名第3的福州海俠後，昨起由深圳藍襪和上海正大龍展開3戰2勝制的總冠軍賽。

陳冠勳參加2021年中職季中選秀落選後，同年9月和富邦悍將簽下自主培訓選手合約，並於10月轉為正式球員，但他在一軍累計75場出賽64.1局投球、防禦率4.62後，於2024年底申請為任意引退球員。不過陳冠勳在中國找到新舞台，昨更於總冠軍賽首戰投出代表作，他感謝進場相挺的球迷，也認為隊友的表現都很棒。

值得一提的是，林益全也效力上海正大龍隊，剛加盟時一度繳出打擊率破6成的「6割男」表現，只是到了例行賽最後四戰未敲安打，昨G1累計5打數未敲安，在9局上兩出局滿壘面對前統一獅洋投瑞奇之子布爾戈斯，則擊出左外野飛球遭接殺。

