中職》40歲還拿複數年合約 林智平：其實我也蠻意外的

〔記者徐正揚／桃園報導〕樂天桃猿老將林智平今年將迎接生涯第19個球季，開季已經過41歲的他拿到平均月薪25萬元的2年合約，是他繼2015-16年後第2張複數年合約，不禁笑說：「其實我也滿意外的。」

林智平指出，談約過程全權交由經紀人處理，經紀人覺得他可以爭取複數年，但他並沒有多想，能在40歲還獲得球團肯定，代表這幾年在場上的表現被看見，「真的沒有想說，這個年紀還能談到複數年約，我只能說，自己滿幸運的。」

林智平近5年的生涯宛如雲霄飛車，2021-23年出賽數一度以19場、15場、4場遞減式探底，2023年以38歲高勇奪二軍打擊王讓他得以續留，2024年把握總教練古久保健二給的機會，以出賽56場、打擊率0.331、9月底達成生涯1000安獲得東山再起獎，去年出賽99場是2015年後單季最多。

林智平坦言，前2年的機會得來不易，讓他更珍惜新合約的這2個球季，面對年輕世代競爭與比賽強度愈來愈高，雖然會有壓力，但更多的是期待，希望利用春訓把技術與身體素質再做提升，新球季有更突出、更不一樣的表現。

林智平透露，3年前陷入低潮時，球團曾向他提過是否轉任教練，隨著這2年成績回升，轉教練的聲音就淡掉了，這次的2年約是純球員合約，他也希望把重心放在球員，「當教練其實很不容易，要顧的事情太多了。」

