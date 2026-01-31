自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》柯瑞拿23分膝蓋不適提前離場 勇士難敵東部龍頭活塞

2026/01/31 14:07

柯瑞。（美聯社）柯瑞。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士王牌柯瑞（Stephen Curry）、活塞一哥坎寧安（Cade Cunningham）今天同場對決，坎寧安在客場繳出超高命中率，柯瑞卻在第3節打完就提前離場，活塞最終以131：124打敗勇士，戰績35勝12敗依舊穩居東部龍頭位置。

活塞上半場投籃命中率高達62％，且兩節合計送22助攻，坎寧安繳出13分、7助攻，至於勇士格林（Draymond Green）半場拿15分，柯瑞有13分，不過他們的命中率不如活塞，也是勇士上半場打完以64：77落後的主因。

坎寧安第3節持續用助攻、得分帶領著球隊，幫助活塞取得20分領先，勇士暫停後一度追近，但活塞還是一直維持雙位數領先，柯瑞在第3節就因膝蓋不適提前離場，而勇士在第4節終於追到個位數落後，但未能超前，最終只能兵敗主場。

柯瑞16投7中包括4顆三分球，留下23分、2助攻，格林15分、7籃板、7助攻，莫爾頓（De'Anthony Melton）替補拿18分，桑托斯（Gui Santos）有16分，希爾德（Buddy Hield）全場10分都來自末節。

活塞此仗贏球功臣絕對是坎寧安，他繳出29分、11助攻和4籃板，杜蘭（Jalen Duren）21分、13籃板，羅賓森（Duncan Robinson）飆5顆三分球拿15分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中