NBA》柯瑞拿23分膝蓋不適提前離場 勇士難敵東部龍頭活塞

柯瑞。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士王牌柯瑞（Stephen Curry）、活塞一哥坎寧安（Cade Cunningham）今天同場對決，坎寧安在客場繳出超高命中率，柯瑞卻在第3節打完就提前離場，活塞最終以131：124打敗勇士，戰績35勝12敗依舊穩居東部龍頭位置。

活塞上半場投籃命中率高達62％，且兩節合計送22助攻，坎寧安繳出13分、7助攻，至於勇士格林（Draymond Green）半場拿15分，柯瑞有13分，不過他們的命中率不如活塞，也是勇士上半場打完以64：77落後的主因。

坎寧安第3節持續用助攻、得分帶領著球隊，幫助活塞取得20分領先，勇士暫停後一度追近，但活塞還是一直維持雙位數領先，柯瑞在第3節就因膝蓋不適提前離場，而勇士在第4節終於追到個位數落後，但未能超前，最終只能兵敗主場。

柯瑞16投7中包括4顆三分球，留下23分、2助攻，格林15分、7籃板、7助攻，莫爾頓（De'Anthony Melton）替補拿18分，桑托斯（Gui Santos）有16分，希爾德（Buddy Hield）全場10分都來自末節。

活塞此仗贏球功臣絕對是坎寧安，他繳出29分、11助攻和4籃板，杜蘭（Jalen Duren）21分、13籃板，羅賓森（Duncan Robinson）飆5顆三分球拿15分。

