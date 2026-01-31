自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》中外野防守進階數據太糟 領35億約的李政厚將移防右外野

2026/01/31 16:01

李政厚。（資料照，路透）李政厚。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕舊金山巨人日前以2年總值2050萬美元合約（約新台幣6.5億），簽下金手套外野手巴德（Harrison Bader），巨人棒球事務總裁波西（Buster Posey）今天受訪表示，巴德將擔任球隊新賽季的中外野手，韓籍外野手李政厚將移防至右外野。

現年27歲的李政厚在2023年12月以6年1.13億美元（約新台幣35億）加盟巨人，旅美首年只打37場就因傷報銷，去年出賽150場，交出8轟、55分打點，打擊率2成66表現，OPS為0.734。李政厚上季的出局製造值（Outs Above Average，OAA）為「-5」，而巨人隊去年中外野手群的OAA值「-18」，與金鶯隊並列全大聯盟最差。

「我們和政厚談過了。」波西受訪表示，「我們球團這邊和政厚也有共識，未來仍有機會讓政厚擔任中外野手，但我們目前計畫是讓巴德守中外野。」

巨人總管米納斯安（Zack Minasian）說，「政厚以前也守過右外野，我認為他是一名直覺非常敏銳的球員，預計他能非常輕鬆地完成轉換守位。」

巨人隊官網指出，巨人主場甲骨文球場（Oracle Park）右外野的特殊構造，因為球打到全壘打牆的反彈路徑相當刁鑽，但巨人隊對李政厚能勝任這項任務有信心，特別是他們在亞利桑那的春訓基地Papago Park有一塊與主場相同的場地。

