自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平領銜夢幻先發輪值 道奇總裁：至今組過的最強陣容

2026/01/31 16:03

道奇先發輪值四本柱史奈爾、山本由伸、大谷翔平和葛拉斯諾。（資料照合成圖）道奇先發輪值四本柱史奈爾、山本由伸、大谷翔平和葛拉斯諾。（資料照合成圖）

〔體育中心／綜合報導〕道奇新賽季力拚三連霸王朝偉業，日本二刀流巨星大谷翔平將領銜先發輪值。道奇棒球營運總裁佛里德曼（Andrew Friedman）受訪盛讚如今的先發輪值是他至今所組過的最強陣容。

道奇新賽季先發輪值預計由大谷翔平、山本由伸、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、佐佐木朗希與斯漢（Emmet Sheehan）等人所組成。此外，道奇輪值後援深度同樣驚人，包括史東（Gavin Stone）、萊恩（River Ryan），以及米勒（Bobby Miller）、納克（Landon Knack）等人，隨時能補上戰力缺口。

根據《The Athletic》報導指出，道奇棒球營運總裁佛里德曼給予自家先發輪值極高的評價，更盛讚是自己至今見過最強、深度最厚的先發輪值。佛里德曼也強調，絕不能把這樣的陣容視為理所當然，要再次打造出如此豪華的投手群，既不常見，也絕非容易之事。

另外，上季先發輪值中，只有山本由伸先發超過30場且未進入傷兵名單，史奈爾、葛拉斯諾等人都因傷缺席一陣子，道奇計畫在開季的3、4月嚴格控管先發輪值的投球數。

去年季後賽在牛棚表現出色的佐佐木朗希，預計新賽季成為道奇先發輪值的一員，佛里德曼對此表示，球團是以長遠角度來看待朗希的發展，對於他的能力，他們抱持著很高的期待，他是一位極具天賦的投手，而要讓一切完全發揮，確實需要一些時間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中