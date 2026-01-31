MLB》大谷翔平領銜夢幻先發輪值 道奇總裁：至今組過的最強陣容

道奇先發輪值四本柱史奈爾、山本由伸、大谷翔平和葛拉斯諾。（資料照合成圖）

〔體育中心／綜合報導〕道奇新賽季力拚三連霸王朝偉業，日本二刀流巨星大谷翔平將領銜先發輪值。道奇棒球營運總裁佛里德曼（Andrew Friedman）受訪盛讚如今的先發輪值是他至今所組過的最強陣容。

道奇新賽季先發輪值預計由大谷翔平、山本由伸、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、佐佐木朗希與斯漢（Emmet Sheehan）等人所組成。此外，道奇輪值後援深度同樣驚人，包括史東（Gavin Stone）、萊恩（River Ryan），以及米勒（Bobby Miller）、納克（Landon Knack）等人，隨時能補上戰力缺口。

根據《The Athletic》報導指出，道奇棒球營運總裁佛里德曼給予自家先發輪值極高的評價，更盛讚是自己至今見過最強、深度最厚的先發輪值。佛里德曼也強調，絕不能把這樣的陣容視為理所當然，要再次打造出如此豪華的投手群，既不常見，也絕非容易之事。

另外，上季先發輪值中，只有山本由伸先發超過30場且未進入傷兵名單，史奈爾、葛拉斯諾等人都因傷缺席一陣子，道奇計畫在開季的3、4月嚴格控管先發輪值的投球數。

去年季後賽在牛棚表現出色的佐佐木朗希，預計新賽季成為道奇先發輪值的一員，佛里德曼對此表示，球團是以長遠角度來看待朗希的發展，對於他的能力，他們抱持著很高的期待，他是一位極具天賦的投手，而要讓一切完全發揮，確實需要一些時間。

