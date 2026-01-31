UBA》台灣大學奇蹟逼出延長賽 還贏下本季首勝

台灣大學葛浩宇拿下26分，帶領球隊奪下首勝。（大專體總提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣大學今天在UBA公開男一級預賽，靠著葛浩宇、周恩傑的攻守都有出色表現奇蹟扳平戰局，最終在延長賽以80：74打敗中興大學，終於在本季拿下首勝，還有機會保級成功。

台大周恩傑（左）上籃（大專體總提供）

台大在前3節打完還握有5分領先，但中興在第4節展開反攻，甚至最後22.1秒還領先台大5分。台大此時開始上演不可思議的追分，葛浩宇於18.7秒立刻飆進1顆三分球，接著周恩傑又完成精彩抄截直接快攻上籃，幫助台大奇蹟扳平戰局，而中興在最後一擊也失敗，雙方就進入延長賽。

進入延長賽，中興忙中有錯發生違反運動道德犯規，且葛浩宇在延長賽罰球很穩，以及張正東50.4秒的「三分打」，最終台大也搶下本季重返公開男一級的首場勝利。葛浩宇19投7中包括4顆三分球，攻下26分外帶5助攻、7籃板，張正東18分、8籃板，周恩傑進帳15分、12籃板。

台大贏球後戰績為1勝11敗，接下來將對戰高雄師大、僑光科大、中信學院，台大如果能贏下同樣在拚保級的高雄師大、僑光科大，或許有機會於下季留在公開男一級。

台大張正東（大專體總提供）

