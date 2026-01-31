自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

UBA》台灣大學奇蹟逼出延長賽 還贏下本季首勝

2026/01/31 15:46

台灣大學葛浩宇拿下26分，帶領球隊奪下首勝。（大專體總提供）台灣大學葛浩宇拿下26分，帶領球隊奪下首勝。（大專體總提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣大學今天在UBA公開男一級預賽，靠著葛浩宇、周恩傑的攻守都有出色表現奇蹟扳平戰局，最終在延長賽以80：74打敗中興大學，終於在本季拿下首勝，還有機會保級成功。

台大周恩傑（左）上籃（大專體總提供）台大周恩傑（左）上籃（大專體總提供）

台大在前3節打完還握有5分領先，但中興在第4節展開反攻，甚至最後22.1秒還領先台大5分。台大此時開始上演不可思議的追分，葛浩宇於18.7秒立刻飆進1顆三分球，接著周恩傑又完成精彩抄截直接快攻上籃，幫助台大奇蹟扳平戰局，而中興在最後一擊也失敗，雙方就進入延長賽。

進入延長賽，中興忙中有錯發生違反運動道德犯規，且葛浩宇在延長賽罰球很穩，以及張正東50.4秒的「三分打」，最終台大也搶下本季重返公開男一級的首場勝利。葛浩宇19投7中包括4顆三分球，攻下26分外帶5助攻、7籃板，張正東18分、8籃板，周恩傑進帳15分、12籃板。

台大贏球後戰績為1勝11敗，接下來將對戰高雄師大、僑光科大、中信學院，台大如果能贏下同樣在拚保級的高雄師大、僑光科大，或許有機會於下季留在公開男一級。

台灣大學葛浩宇拿下26分，帶領球隊奪下首勝。（大專體總提供）台灣大學葛浩宇拿下26分，帶領球隊奪下首勝。（大專體總提供）

台灣大學葛浩宇拿下26分，帶領球隊奪下首勝。（大專體總提供）台灣大學葛浩宇拿下26分，帶領球隊奪下首勝。（大專體總提供）

台大張正東（大專體總提供）台大張正東（大專體總提供）

台大張正東（大專體總提供）台大張正東（大專體總提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中