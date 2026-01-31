自由電子報
體育 網球

澳網》看好同胞艾卡拉茲奪冠 納達爾：對喬科維奇充滿敬意

2026/01/31 16:08

納達爾看好同胞艾卡拉茲在澳網男單決賽中擊敗老對手喬科維奇。（歐新社）納達爾看好同胞艾卡拉茲在澳網男單決賽中擊敗老對手喬科維奇。（歐新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕本屆澳洲網球公開賽男單決賽將在2月1日開打，由前塞爾維亞球王喬科維奇（Novak Djokovic）對決西班牙新一代球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。已退役的名將納達爾（Rafael Nadal）表示，他對老對手喬科維奇「完全尊敬」，但他看好同胞艾卡拉茲拿下金盃。

《法新社》報導，生涯拿下2座澳網在內共22座大滿貫冠軍的納達爾，將親臨今年的澳網男單決賽。他認為目前世界排名第一的艾卡拉茲是奪冠熱門，但如果38歲的喬科維奇「爆冷」奪冠，他也不會感到驚訝。

納達爾不吝於稱讚艾卡拉茲「年輕、精力充沛且正值巔峰」，但他也不敢小看喬科維奇的勝算，「諾瓦克就是諾瓦克，他是一位非常特別的球員，我不知道諾瓦克是否在這裡輸過決賽，這裡對他來說始終是挑戰，而他喜歡挑戰」。喬科維奇已拿下10座澳網冠軍，這次是第11次闖入決賽。納達爾最後不忘強調，「就我個人而言，我最看好的是卡洛斯」。

此外，納達爾也提到，看到像喬科維奇這樣年紀的球員，與艾卡拉茲及在四強中敗給喬科維奇的辛納（Jannik Sinner）競爭，是一件「好事」。比喬科維奇年長1歲的納達爾說，「我真的相信他能來到這裡只有一個簡單的原因，因為如果我不受傷，我可能也會在這裡比賽」。

納達爾表示，由於「顯而易見」的原因，喬科維奇已不在巔峰狀態，但他仍然非常、非常有競爭力，而在這個年齡保持如此高的競技水準實屬不易，所以對他充滿敬意。

